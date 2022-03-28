剛交屋待產中　公公求離職「回鄉顧老小」上山幫採收！人妻翻白眼

▲公公希望她生完小孩後，辭掉工作回老家當全職太太。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

結婚生了小孩之後，有些女生會選擇辭掉工作，在家當全職太太，有些則女生則會選擇在外繼續工作，一名人妻婚前買房最近交屋了，也準備要生產了，即將展開新人生，但公公卻要她坐完月子後，辭掉工作回家照顧老小，偶爾上山幫忙採收，對此，網友們瘋狂勸「千萬不要，直接拒絕就好，不需要客氣」。

該名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，婚前買的房最近交屋了，不久後也要生產了，準備迎接新的生活，不過公公卻要她坐完月子後辭掉工作，回家鄉照顧老小、整理家裡，偶爾上山幫忙採收，但她並不想離開現在的工作，「小孩我可以送托嬰，並不影響收入也不影響小孩沒人帶，但是爺爺離他們比較近應該他們照顧就好了」。

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她認為，雞蛋不應該放在同一個籃子裡，「如果收成不好呢？休耕的時候呢？我都是沒收入沒獎金，還要被關在家打掃家裡煮飯，顧老小」，光想就覺得很母湯，也不想過著伸手跟老公要錢的生活。她還生氣指出，自己花錢買房公公卻處處干涉，「房子的事情我都自己處理，我買家具、家電他竟然不高興，又沒花到他的錢」。

貼文一出，網友也一致認為千萬不要，「寧願變黑也不要勉強自己！回去做的要死要活，別人也不會感謝妳」、「覺得妳公公哪裡來的臉啊！妳帶了這麼大的嫁妝嫁過去，已經是他們家祖上積德才有的福報了」、「千萬不要離職，那會是妳這輩子最後悔的決定」、「到時候把自己搞的狼狽不堪」。