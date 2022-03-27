要媽媽閉嘴、對長輩丟盤子…　男方小動作露本性讓婚事告吹

▲男女交往和經營婚姻，言行很重要。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

家住苗栗的科技新貴，去年10月在中壢區美滿服務中心「個別一對一」活動，認識了在新竹任教的女老師，兩人原本於下(4月)初結婚，但雙方家長在討論結婚細節時，一旦男方母親提出意見，科技新貴立馬口出「閉嘴」，阻止母親發言，因多次如此，女方家長認為對母親出口「閉嘴」的男生，將來對太太也會有口頭暴力，而婚事告吹！

擔任公司主管的王姓副廠長，今年初告訴中壢區美滿服務中心，他與在公立醫院任職的藥劑師，選在5月中結婚，原本是喜事將臨，不料在一次與男方長輩用餐時，由於針對菜餚有不同看法，王姓副廠長竟然拿起盤子，往地下一砸，讓男方長輩狼狽離開，女藥劑師和同事及家人談及此事，均認為男方有家暴之嫌，女藥劑師也認為應該張大眼睛，決定另外尋找更合適對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林姓女幼教老師因為喜歡美食與愛吃吃高檔餐廳，還經常買名牌，讓男方因而打了退堂鼓；一位高學歷的公職男生，為了展現財產實力，竟然對女生說：「告訴妳一個好消息，我媽媽往生了！」女生不解，母親往生怎會是好消息？男生回稱：「因為我可以分母親四分之一遺產，將近一千萬」！女生告訴中壢美滿中心，這樣的男生起可以託付終身？

中壢美滿中心表示，婚姻是許多因素的組合，不少未婚男女因為一些小細節，沒抓對「眉角」，不但錯失良緣，甚至家庭反目，如果沒有領悟，還會衍生人際溝通後遺症。尤其是：語表人意，言為心聲；語言，是表達人思想情感的載體；適當的口才表達，不僅是一種素質，更是一種能力，口才表達得體，魅力十足。