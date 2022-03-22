有錢尪養小三！她認「夫妻早沒感情」卻不願離婚：是我調教的

▲ 原PO雖與老公沒有感情，但就是堅決不離婚。（圖／ 達志示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

如果婚姻走到盡頭，雙方已經沒感情，你會選擇放手嗎？有位網友在《匿名公社》表示，老公雖然有了小三，而她也認了「夫妻間早就沒感情」，但就是堅決不想離婚。

原PO表示，與老公結婚16年，也育有一個16歲的兒子，「剛結婚時，老公一無所有，不過後來發跡，他現在很有錢」，原PO也因此過上無憂的生活，直到老公得了糖尿病後，身體開始變得不好，「甚至在外面有了小三」。

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原PO接著直言，「我對他其實早就沒有感覺了」，也已經與老公分居了6年，只是每次對方提離婚，原PO就不想同意，並拿兒子當作籌碼威脅，原PO雖然相當清楚，離婚可以拿到一大筆贍養費，但自己明明陪著老公苦過來，「他是我調教的男人」，原PO不想就這樣拱手讓給別人，「這是我的位子，我憑什麼要讓？」

直到最近原PO的老公不想忍了，「他說我若不答應求婚，他就要起訴」，原PO掙扎，雖然早就知道彼此已經沒感情，但自己就是不想讓位，「我每天紙醉金迷，卻好空虛，快瘋了」，不禁問道，「到底該怎麼辦？」

貼文一出，網友們紛紛勸原PO放下，「沒感情了就放下吧」，「爭的了地位又如何，他心都不在了」，「放過彼此」，「以後妳回頭看還會跟自己說，後悔沒早點放手」，「拿錢走人就對了」。