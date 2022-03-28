工程師App更新連載「戀愛日記」　天堂地獄對比網刷一排5星

▲網友意外發現工程師的「戀愛日記」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

2022年1、2月統一發票日前開獎，一名網友在更新手機App時，發現一款雲端發票App的更新版本紀錄竟然是工程師的「戀愛日記」。這位R工程師聲稱，「因為經不起感情上沒有進展，工作上被說做出來的Apple Watch條碼不好掃」，所以瘋狂進行測試，與隔壁忙著和女友討論情人節計畫的同事形成天堂與地獄的對比，搞笑口吻笑翻不少網友，也意外獲得許多5星評論。

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▲R工程師的戀愛歷程在網路上引發熱議。（圖／翻攝自Google Play，下同）

在最新的更新版本中，這位自稱是R工程師的人PO出最新的交友日記，內容提到，他經歷上個情人節依然單身，收到大家的祝福後又燃起鬥志，開始使用交友App配對聊天，但直到白色情人節到來，他發出去詢問是否要交換LINE的訊息都被已讀不回，再多滑幾個配對就跳出付費訊息，讓他漸漸感受到「情人節與自己無關」的心情。

為了轉換心情，R工程師將注意力轉移到工作上，因為經不起感情上沒有進展，工作上被說做出來的Apple Watch條碼不好掃，所以瘋狂按壓掃描槍測試，與隔壁開心和女友討論情人節計畫的同事形成天堂與地獄的對比。

▲該App累計超過100萬次下載，還有用戶給5星好評。

有網友在更新App時發現這個有趣的小故事，於是PO上PTT八卦板，調侃R工程師是不是上班壓力太大，才會寫出這樣的小故事，「以為都沒人看到嗎？」其他網友也紛紛留言表示，「出來承認」、「有笑有推」、「有好笑到」、「這創意可以」、「還不錯啊，還會連載」、「當日記喔」、「你看這公司把人逼得」。

也有部分網友覺得這是把無聊當有趣，「難怪會單身，自以為很有哏。」不過，該App開發團隊在公告中表示，只要定期更新就可以看到團隊成員的小故事，還有不少用戶特地留下5星評論，稱讚這樣的敘述方式很有趣；有網友推測，這應該是該團隊的宣傳手法之一。

▼網友留言正反評論都有。（圖／翻攝自PTT）