　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又是你！貪心男利用財政部發票APP盜領發票　得手1000元下場曝

▲▼竹科工程師遭盜領發票獎金。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲又是你！呂姓男子2020年盜領程姓工程師雲端發票得手500元被依詐欺罪判處拘役20天，豈料又被抓到他盜領陳姓發票中獎人得手1000元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

又是你！30歲呂姓男子2020年盜領新竹程姓工程師中獎雲端發票5百元，士林地院依詐欺取財罪判處拘役20日，豈料又有另名陳姓發票中獎人遭他盜領1000元，全案經財政部報請調查局查辦，才發現呂男根本是累犯，利用翻拍中獎發票上傳到財政部國稅局「統一發票兌獎」APP進行兌換，士林地檢署偵結，依詐欺罪將他提起公訴。

竹科工程師程姓男子2020年2月8日對「108年11-12月發票」，發現自己中500元獎項後，開心於臉書PO文分享，怎料，30歲呂姓男子看見貼文後，竟搶先程男一步，同月10日持手機掃描QR code盜領獎金，去年10月士林地院依詐欺取財罪判處他拘役20日，易科罰金2萬元。

▲台南黃姓女子疑將中獎發票PO臉書，疑遭不法人士透過「統一發票兌獎App」詐領獎金。（圖／記者林悅翻攝）

▲呂男以統一發票兌獎APP掃描他人中獎電子發票照片上之QR CODE。（圖／記者林悅翻攝）

在程姓工程師遭冒領發票前，慣犯呂男在2020年1月間，見陳姓民眾在臉書張貼2019年11-12月雲端中獎發票1000元，且持不知情楊姓女子的手機，以「統一發票」兌獎APP掃描中獎電子發票上的QR CODE，並將中獎金額直接匯入楊女綁定的銀行帳戶，直到陳姓民眾在2020年4月要去兌獎，才發現被人領走1000元。

呂男辯稱，確實使用楊女的手機兌領中獎的統一發票，證人調詢時也證實呂男曾使用楊女手機兌獎事實，檢察官依兌獎明細、陳姓被害人切結書、呂和楊的對話紀錄等認定，呂男涉犯詐欺取財罪嫌，依法提起公訴。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
謝和弦驚傳婚變！　莉婭突點名「她」：祝你們幸福
淫色教主擁1000名女友「爆乳吸信徒」　做愛搶業績…變態教條
女騎士紅燈迴轉遭攔查　問警一句話保住12萬血汗錢
小S隔7年重返台電視圈...收視率出爐！　首集邀陳漢典吸粉
486先生首曬「老婆正臉無碼照」！　激甜婚紗照曝光
柯文哲兒網購被詐騙15萬！警抓7人「最小12歲」　1人輕生亡
被雷擊中大難不死！　她甦醒身上多了「來自上天的圖騰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

送養米克斯反悔！女尾隨認養人拉扯...當警面解開項圈讓狗狗跑了

獨／車手供5個帳戶幫領錢判無罪　檢怒摃法官：可以笨但不要瞎

快訊／台中梧棲漁港驚傳火燒船　船身傾斜濃煙竄天警消急灌救

女騎士紅燈迴轉遭攔查　問警一句話保住12萬血汗錢

又是你！貪心男利用財政部發票APP盜領發票　得手1000元下場曝

BMW酒駕毀1家重傷夫現況曝　思念愛妻頻喊「不要錢還我老婆」

柯文哲兒網購挨詐15.9萬！警抓7車手「最小12歲」　1人輕生亡

嘉義19歲男雨夜無照上路　逆向撞死無辜女騎士

台北燈節驚見「李宗瑞花燈」　淫魔富少超開心：學到與人溝通技巧

一覺醒來驚見愛車葉子板坑坑巴巴　兇手竟是7隻黑狗兄

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

送養米克斯反悔！女尾隨認養人拉扯...當警面解開項圈讓狗狗跑了

獨／車手供5個帳戶幫領錢判無罪　檢怒摃法官：可以笨但不要瞎

快訊／台中梧棲漁港驚傳火燒船　船身傾斜濃煙竄天警消急灌救

女騎士紅燈迴轉遭攔查　問警一句話保住12萬血汗錢

又是你！貪心男利用財政部發票APP盜領發票　得手1000元下場曝

BMW酒駕毀1家重傷夫現況曝　思念愛妻頻喊「不要錢還我老婆」

柯文哲兒網購挨詐15.9萬！警抓7車手「最小12歲」　1人輕生亡

嘉義19歲男雨夜無照上路　逆向撞死無辜女騎士

台北燈節驚見「李宗瑞花燈」　淫魔富少超開心：學到與人溝通技巧

一覺醒來驚見愛車葉子板坑坑巴巴　兇手竟是7隻黑狗兄

LIVE／南北不明感染源疫調　陳時中最新說明

7位試鏡失敗卻爆紅的男神演員！亨利卡維爾太壯錯過007、希斯萊傑神選角

台東「寒單爺福虎」超可愛　保平安兼防疫

突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」！莉婭FB疑暗示：有些關係會結束

「看別人抱小孩」淚崩　主播李美萱曝備孕辛酸

送養米克斯反悔！女尾隨認養人拉扯...當警面解開項圈讓狗狗跑了

「三立海董」林崑海罹癌病逝　林楚茵：延續台灣本土精神價值

強制自動更新好煩人　Windows四步驟暫停系統更新

中彰雲嘉首件公辦都更簽約　未來單價上看35萬元

上架3天熱銷完售萬瓶！　全台搶蛋也搶BIO UP新品「日本黃金麴新生奇蹟精萃」

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

社會熱門新聞

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

快訊／國1「5車」連環撞　回堵1公里

林崑海病逝！罹鼻咽癌2年未開刀

上兵殘殺2幼子後墜樓　檢上午解剖追查死因

通緝犯開車竄逃「撞傷3警」　警開槍還擊

男大生硬上女同學一次就中　遭重判8年4月

軍人拐13歲女拍口交片　PO「國中小色色群」

淫魔富少手製花燈獲特優獎　李宗瑞開心說話了

BMW男當庭下跪磕響頭道歉　家屬批噁心

BMW酒駕毀1家　重傷夫：不要錢還我老婆

2愛子遭夫殘殺　母認屍崩潰哭癱

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

更多熱門

相關新聞

財政部修正去年12月稅收再添300億！營業稅貢獻最多

財政部修正去年12月稅收再添300億！營業稅貢獻最多

財政部今（14）日公布110 年 12 月賦稅收入修正為 1,641 億元，比原初步統計增加 293 億元，主因是營業稅、綜合所得稅，及營利事業所得稅分別上修 173 億元、46 億元及 33 億元。修正後 110 年全年實徵淨額為 2 兆 8,742 億元，較 109 年增加 4,755 億元(+19.8%)；高出預算數 4,327 億元，達成率 117.7%，其中，中央政府多出 3,253 億元，地方政府多出 690 億元。

伊能靜閨蜜遭坑百萬　水產大亨提4點反擊

伊能靜閨蜜遭坑百萬　水產大亨提4點反擊

伊能靜閨蜜被坑百萬　現身指控水產大亨

伊能靜閨蜜被坑百萬　現身指控水產大亨

家具千金慘遭水殖董座騙7位數　父親驚人背景曝

家具千金慘遭水殖董座騙7位數　父親驚人背景曝

俄烏戰爭　國安基金緊盯：隨時因應

俄烏戰爭　國安基金緊盯：隨時因應

關鍵字：

發票雲端發票盜領財政部詐欺累犯

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

福原愛男友現況起底！

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面