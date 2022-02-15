又是你！貪心男利用財政部發票APP盜領發票　得手1000元下場曝

▲又是你！呂姓男子2020年盜領程姓工程師雲端發票得手500元被依詐欺罪判處拘役20天，豈料又被抓到他盜領陳姓發票中獎人得手1000元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

又是你！30歲呂姓男子2020年盜領新竹程姓工程師中獎雲端發票5百元，士林地院依詐欺取財罪判處拘役20日，豈料又有另名陳姓發票中獎人遭他盜領1000元，全案經財政部報請調查局查辦，才發現呂男根本是累犯，利用翻拍中獎發票上傳到財政部國稅局「統一發票兌獎」APP進行兌換，士林地檢署偵結，依詐欺罪將他提起公訴。

竹科工程師程姓男子2020年2月8日對「108年11-12月發票」，發現自己中500元獎項後，開心於臉書PO文分享，怎料，30歲呂姓男子看見貼文後，竟搶先程男一步，同月10日持手機掃描QR code盜領獎金，去年10月士林地院依詐欺取財罪判處他拘役20日，易科罰金2萬元。

▲呂男以統一發票兌獎APP掃描他人中獎電子發票照片上之QR CODE。（圖／記者林悅翻攝）

在程姓工程師遭冒領發票前，慣犯呂男在2020年1月間，見陳姓民眾在臉書張貼2019年11-12月雲端中獎發票1000元，且持不知情楊姓女子的手機，以「統一發票」兌獎APP掃描中獎電子發票上的QR CODE，並將中獎金額直接匯入楊女綁定的銀行帳戶，直到陳姓民眾在2020年4月要去兌獎，才發現被人領走1000元。

呂男辯稱，確實使用楊女的手機兌領中獎的統一發票，證人調詢時也證實呂男曾使用楊女手機兌獎事實，檢察官依兌獎明細、陳姓被害人切結書、呂和楊的對話紀錄等認定，呂男涉犯詐欺取財罪嫌，依法提起公訴。