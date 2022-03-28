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上海突襲封控「只進不出」　台積電、合晶回應上海廠現況

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海疫情復燃。（圖／路透社）

記者蔡紹堅、張靖榕／綜合報導

上海26日表示不封城，因為「上海人不僅僅是上海人民自己的上海」，更對全球經濟都有影響，但27日新一輪核酸檢測後宣布，28日清晨5點起進行「特定區域封控」，人員「只進不出」相當於封城。對此台積電和半導體矽晶圓廠合晶回應，不影響生產。

上海28日清晨5點起宣布浦東、浦南和毗鄰區域先進行封控，並展開核酸篩查，地區包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮。

台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。半導體矽晶圓廠合晶指出，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響。

浦東新區27日晚間宣布，仍在營業的市場、賣場和農貿市場只營業到午夜。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息，指為了遏制疫情擴散蔓延，保障民眾生命安全和身體健康，決定在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。

▲▼上海新冠疫情COVID-19爆發。（圖／路透）

▲上海今（28日）開始實施區域封控。（圖／路透）

上海的分批實施封控，將對住宅小區實施封閉式管理，所有人員不得出門，人員和車輛只進不出，保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。浦東等第一批區域於4月1日5點解封；4月1日3點起，浦西地區實施封控，到4月5日3點解封。

公告提到，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外。

公告還提到，封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、計程車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

上海市官方強調，「請廣大市民群眾支持理解配合全市疫情防控工作，按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查。期間如未參加核酸篩查，隨申碼將被賦『黃碼』；對無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究其相應法律責任。」

上海疫情持續擴散，繼26日通報2231例本土無症狀感染者後，27日又通報2631例，數字不斷上升，顯示情況相當嚴峻。

對於上海會否「封城」，上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡26日在記者會上強調，上海不行封城，因為上海在全國經濟社會的發展中乘載了重要功能，「如果我們這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，影響到全球的經濟。」

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