上海宣布「分批封控」篩查！人員足不出戶、所有企業封閉生產

▲上海疫情持續擴散，官方宣布分批「封控」，進行核酸篩查。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市官方27日晚間宣布，從28日5時起，以黃浦江為界分區、分批實施「封控」，開展核酸篩查，封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。

上海市官方表示，為遏制疫情擴散蔓延勢頭，保障人民群眾生命安全和身體健康，盡快實現社會面動態清零，綜合前幾輪核酸篩查情況並經專家評估研判，市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

上海市官方指出，從28日5時起，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

根據上海市官方公告，封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。

公告提到，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外。

公告還提到，封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、計程車、網約車運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

上海市官方強調，「請廣大市民群眾支持理解配合全市疫情防控工作，按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查。期間如未參加核酸篩查，隨申碼將被賦『黃碼』；對無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究其相應法律責任。」

上海疫情持續擴散，繼26日通報2231例本土無症狀感染者後，27日又通報2631例，數字不斷上升，顯示情況相當嚴峻。

對於上海會否「封城」，上海市疫情防控領導小組專家組成員吳凡26日在記者會上強調，上海不行封城，因為上海在全國經濟社會的發展中乘載了重要功能，「如果我們這個城市停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，影響到全球的經濟。」