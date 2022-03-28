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住宅區驚見8公尺巨鯊倒頭栽！卡屋頂36年...當局將列為文物

▲▼牛津鯊魚雕像。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國海丁頓鯊魚雕像原本是為了抗議政府。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

英國牛津市（Oxford City）某住宅區的民宅屋頂上，竟然卡了一條8尺長的鯊魚身體，而且長達36年之久，原本是屋主父親為抗議政府所設，如今市議會卻提案將此列入文物名單中，令屋主非常生氣表示「這與我父親建雕像的用意背道而馳」！

根據《WalesOnline》報導，海丁頓(Headington)的這間屋頂上有鯊魚的民宅，其實是36年前屋主父親也是BBC電台主持人比爾•海涅（Bill Heine），和一名雕塑家約翰•巴克利（John Buckley）共同企劃，是為了抗議二戰時期政府通過規劃法支持的戰爭、轟炸和審查制度，在1986年長崎爆炸案週年紀念日豎立起來的鯊魚雕像作品，而此鯊魚象徵原子彈落於屋頂的情景。

現任屋主漢森（Magnus Hanson-Heine）表示，鯊魚雕像在起初6年被政府視為需拆除的眼中釘，是靠父親當時不斷上訴才成功保留，近年甚至漸漸變成當地著名地標，而原意明明是抗議政府制度，豈料36年後卻被政府規劃成文物建築，使他感到十分不合理！

對此，牛津市議會發言人則稱，海丁頓鯊魚變為政府規劃的文物建築是海丁頓居民的共同願望，「這棟房子已被公眾提名為文物紀念碑。」

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