出門莫名被擄！他慘遭12hrs「馬拉松式酷刑」　熱水淋身逼吞藥

▲英國一名男子莫名被擄走，無端遭受長達12小時的嚴重虐待。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國曼徹斯特（Manchester）發生恐怖社會案件。一名30歲男性受害人走出家門就遭到4名男子襲擊，隨後被帶到一名女子家中，開始長達12小時的殘酷虐待，包含毆打、綑綁、服用不明藥物以及用熱水澆淋下體等，目的是讓他交出一大筆現金。

《每日星報》援引《曼徹斯特晚報》報導，受害人2019年11月12日晚間7點半在家門外遭4名男子強押上車，他被載到35歲毒癮女子貝柯（Jennifer Baker）的家中，臉上挨了一拳之後被拖行到房間內，而他接下來將面對的竟然是長達12小時的殘忍施暴。不過，雖然貝柯待在家中，但她並未參與暴行。

報導稱，受害人被綑綁並堵住嘴巴，無法自由行動的他遭到拳打腳踢與物品重擊，在被帶往客廳後，他向4名暴徒表示自己沒有現金，不料，隨之而來的是更令人髮指的酷刑。他被兇嫌威脅將以海洛因強制注射，臀部被塞入異物，熱水澆淋下體，並被迫吞下據稱含有老鼠藥的藥片，儘管後來檢驗發現是抗憂鬱藥物。

直到12小時後，受害人終於逃脫囚禁，4名施暴罪嫌已經被逮捕正在等待判決。然而，提供場地的貝柯主動要求法官判她入獄，以幫助自己戒掉毒癮。貝柯的律師稱，雖然她應該拒絕歹徒，或至少嘗試做出行動，但這並不是件容易的事，她的弱點和脆弱已經導致她淪為攻擊目標之一，慘遭暴徒剝削。

法官表示，在某種程度上貝柯也算是受害者，因為找上她、利用她的嫌犯已經看準貝柯不敢做出任何反抗。不過，最終貝柯仍因協助罪犯的行為，被判處18個月有期徒刑。

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