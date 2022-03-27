本土又回雙位數「敢內用嗎？」　網揪1關鍵嗆帶風向：餐廳都訂滿

▲絕大多數的網友都不怕內用。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本月24日新增15例本土病例，且全都是突破性感染，而昨（26）日國內又新增21例本土病例，分布在基隆、新北、桃園、高雄4縣市。隨著本土疫情升溫，就讓網友不禁拋問，大家現在還敢內用嗎？貼文曝光後，底下網友風向一面倒，直呼「餐廳都訂不到」、「這輩子都不用出門了是吧」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「你各位還敢內用嗎」為題發文，提到即便打疫苗還是有確診的可能性，依照現在的情況，大家下禮拜還敢出門內用嗎？

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貼文曝光後，底下網友點1關鍵，「敢啊，不就感冒而已」、「不就流感？會怕就自己待在家不要出門」、「有打疫苗就不用怕，感冒而已，少在那帶疫苗無用論的風向」、「不然你三劑打爽的喔」、「打疫苗後仍然可能會感染是常識好嗎」、「三劑都打了」、「每週都外食內用，我打三劑了，怕啥」、「打三針還怕啥」、「帶風向啊？無聊」。

▲網友透露，有許多餐廳仍訂不到位。（示意圖／取自Pexels）

還有人點出，「台中知名燒肉店訂不到位子」、「你知道旭集訂不到位子嗎」、「高雄旭集客滿耶」、「小吃店一堆人，瞎了嗎」、「現在餐酒館、酒吧都超難訂，沒在怕吧」、「旭集每天都還在搶訂位呢」、「饗饗Buffet都訂不到」、「一堆餐廳都訂滿了」、「你知道很多餐廳現在連母親節都額滿嗎」。

本站日前報導《15例本土全是「突破性感染」！專家曝恐怖後果：想起去年5月》，毒理學家招名威得知24日新增的15例本土個案均為突破性感染，且年齡從10多歲至80多歲後，不禁擔憂表示，台灣沒有放鬆的本錢，還是要做好個人防護措施，減少不必要的移動、聚會，若一不小心，病毒可能趁亂再起。

不過，本站今天也報導《3天50例本土！台大醫：「做好1件事」邊境照開 單日沒三位數免驚》，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民則認為，現在應該與病毒共存，若一天病例數破百、破千才比較需要注意，2位數的本土病例不算多，不必影響到相關檢疫、邊境措施，但是民眾還是要做好防疫措施，包含打疫苗、戴口罩、勤洗手。