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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／陸官方：東航墜機「第二個黑盒子」找到了

▲▼ 東航墜機,東航空難,第二個黑盒子,黑盒子。（圖／央視新聞）

▲第二部黑盒子今早尋獲。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（27）日是東航客機失事的第七天，為遇難者的「頭七」之日。據《央視新聞》今早最新消息，上午約9時20分，搜尋人員找到了第二部黑盒子，將為還原整個事件經過提供更加全面的數據。

報導指出，今日上午約9時20分，在撞擊點東側山坡坡面1.5公尺土層下，消防員發現一個橙色罐體，經專家確認，是「3·21」東航飛行事故客機第二個黑盒子，詳細情況在隨後發佈會上介紹。

▲▼東航,東航墜機,黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

▲第一個黑盒子23日被找到。（圖／翻攝自人民日報）

據悉，該失事班機的一部黑盒子23日下午尋獲，初步判定為座艙通話紀錄器（CVR），已被連夜送往北京的民航專業機構進行解碼，不過目前不能排除記憶體損壞的可能性。第二部黑盒子則為「飛行數據紀錄器（FDR）」，將為還原整個事件經過提供更加全面的數據。

▲▼東航,東航墜機,黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

▲搜尋現場。（圖／翻攝自人民日報）

對於黑盒子紀錄的資訊如何還原出空難現場？南京航空航天大學民航學院院長孫建紅向《澎湃新聞》表示，駕駛艙話音記錄器會記錄飛行員之間、飛行員與塔台對話內容，從而還原駕駛和飛行場景。

他接著稱，飛行數據記錄器可以反映出飛機的實時動態，例如飛行高度的變化，航線、航速、加速度、動力等參數數據；飛機姿態在空難發生時是俯衝、拉升還是發生了滾轉；飛行員發出動作指令後，飛機是否有響應，相應的部件有沒有執行指令；如果指令的反饋數據與指令不匹配，可能是發生了哪類的故障。

孫建紅透露，飛行事故的發生往往有多種成因，在找到黑盒子後，專家會通過數據譯碼提取、下載數據，並解碼、譯碼，推演飛行事故演化過程。在難以確定事故原因時，甚至還需要做模擬分析實驗，來確認故障原因。

他指出，若黑盒子損毀嚴重、尋找時間長，分析數據的時間會更久，同時，空難調查涉及多個相關方相互協同、綜合分析，以確保嚴謹、公正，所以調查時間一般較長，例如法航AF447航班從空難到調查結束，花了近3年的時間。

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