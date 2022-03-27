屏東千禧公園市集驚見假鈔　19歲男連騙2店家！再消費被抓包

▲屏東警分局逮獲陳男涉嫌使用偽鈔 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府邀請明華園戲劇總團於26日晚間在千禧公園演出六堆歷史大戲《步月‧火燒》，現場湧入超過兩萬人觀賞，另有市集活動；陳姓青年異天開，網購千元及百元鈔票到場消費，前兩家被矇混過關，第3家飲料店發現是假鈔，報警處理，警方訊後依偽造貨幣罪將犯嫌移送屏東地檢署偵辦。

明華園戲劇總團於26日晚間在千禧公園演出六堆歷史大戲《步月‧火燒》，湧入兩萬多名觀眾，旁邊的市集，也擠滿人潮，熱鬧滾滾。

屏東警分局民和派出所於26日21時50分接獲報案在千禧公園活動市集內，有男子持假鈔至攤商消費，員警獲報立即到場處理，並將使用假鈔的陳姓犯嫌(約19歲)逮捕，起出千元假鈔及百元假鈔逾100張，經清查共有三家攤商受害，分別損失數百元不等，全案依偽造貨幣罪將犯嫌移送偵辦。

據悉，陳男供說在網路上以1比10方式購得該批假鈔，上星期才到貨，昨天第一次使用就被發現；警方發現，該假鈔最下方有「玩具印刷廠」字樣，商家稍為辨識就可以認出真偽。

屏東警分局呼籲，違法使用假鈔，可處3年以上10年以下有期徒刑，勿因一時貪念而觸法；而店家於收受紙鈔時，記得摸一摸、看一看、轉一轉，注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。