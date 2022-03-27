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3天50例本土！台大醫：「做好1件事」邊境照開　單日沒三位數免驚

▲▼高雄3/24確診者足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄確診者足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫措施3月起逐步鬆綁，居家檢疫天數從14天縮短為10天，後續也可能朝7天、5天等方向縮短，不過近期南北都出現群聚疫情，而且單日確診病例來到兩位數，再引起民眾一波憂心。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民認為，一天病例數破百，甚至上千例才比較需要注意，但也認為，現在應該與病毒共存，相關措施可以持續開放，重點是國內要準備充足的治療藥物。

中央流行疫情指揮中心過去3天公布新增本土病例都超過10例以上，昨日更來到21例，這幾天南部高雄發生化工廠相關群聚，而北部新北樹林有科技廠移工衍生的職場群聚案，基隆方面也有與警察、小吃店相關群聚案發生，另新北還有零星不明感染源傳播鏈。

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▲▼案22394個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼個案關聯圖，上為高雄化工廠相關，下為新北樹林科技廠。（圖／指揮中心提供）

▲▼案22556個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

國內從3/7開始把入境居家檢疫從14天縮短為10天，而指揮官陳時中日前也表態，有做檢疫7天、5天和3天的規劃，檢疫10天觀察一個多月以後，如果沒有特別的變化，檢疫天數就往7天走。

然而國內本土疫情南北燒，是否會對鬆綁造成影響？感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，2位數的本土病例並不算多，也無須影響到相關檢疫、邊境措施，當每天病例破百，衝上三位數、四位數才比較需要擔心，因為感染的人多，就可能會產生重症。

▲▼其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

至於是否開放，還是要看中央流行疫情指揮中心的態度，如果還是堅持清零，可能未來還是有緊縮，但如果堅持與病毒共存，就可以陸續開放下去。而以他自己立場來看，其實即便本土病例破百也還是可以一路開放，重點是準備充足的治療藥物。

Omicron流行，感染後多以輕症表現，黃立民也建議民眾，現階段基本原則是不要管多少人確診，要注意的是住院、死亡情況。也提醒民眾應該做的防疫措施，仍然是打疫苗、戴口罩、勤洗手。

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