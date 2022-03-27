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白蝦歉收泰國蝦夯　嘉義布袋餐廳推新菜色

記者翁伊森／嘉義報導

近日泰國蝦產地價格高漲，但嘉義布袋知名黑皮海鮮餐廳老闆游志豪(巨無霸海鮮肉圓)仍不惜重資向屏東產地叫貨，推出清蒸蔥鹽口味及藥膳口味，不僅價格比市區釣蝦場及餐廳價格便宜，上菜品質及蝦身大小更優，讓喜歡吃蝦的饕客們不惜開車去到布袋大快朵頤甚至採買外帶，也順便逛逛漁市及高跟鞋教堂。

▲▼ 布袋黑皮海鮮餐廳出泰國蝦料理，價格品質比起市區釣蝦場極具殺傷力。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 布袋黑皮海鮮餐廳出泰國蝦料理，價格品質比起市區釣蝦場、餐廳極具殺傷力。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 布袋黑皮餐廳老闆游志豪 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 布袋黑皮餐廳為當地頗名度的海鮮餐廳。（圖／記者翁伊森攝）

游志豪表示，近來白蝦、泰國蝦價格都上漲，基於餐點品質，因此主力產品之一的巨無霸海鮮肉圓仍沿用新鮮白蝦入餡，推出泰國蝦料理是希望能夠暫時頂替白蝦的高價位；游表示，新菜色清蒸蔥鹽口味，只需要撒些許精鹽、胡椒加入蔥蒜簡單調味，然後放在卡式爐子上藉由鐵盤加熱7-8分鐘，再將爐火關掉，讓剩下的餘溫將蝦子悶熟，然後翻蓋吃最新鮮，也最能吃到蝦的原味原汁，民眾來布袋也可以自己買回去試試看。

▲▼ 布袋黑皮餐廳老闆游志豪 。（圖／記者翁伊森攝）

只見上桌後的鐵盤訪滿12尾蝦子，每尾約17公分到23公分，每尾大約70公克的泰國蝦將整盤鋪好鋪滿，每隻蝦長度都跟筷子等長，肥厚更如同一個大人的大拇指腹，上桌的時候還看的到蝦子活蹦亂跳，起爐將蝦剝殼的時候更不費工夫，蝦頭跟蝦身一折就俐落的分開，蝦頭內的蝦膏更是相當乾淨鮮甜，蝦子的新鮮可見一斑。

▲▼ 布袋黑皮海鮮餐廳出泰國蝦料理，價格品質比起市區釣蝦場極具殺傷力。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 布袋黑皮海鮮餐廳出泰國蝦料理，價格品質比起市區釣蝦場極具殺傷力。（圖／記者翁伊森攝）

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