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鋒面通過「傍晚→深夜」雨最大！明晨氣溫急墜剩16度　回暖時間曝

▲▼今晚雨勢大。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲今晚到明日西半部有局部大雨。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

今（26日）下午鋒面逐漸移進陸地，降雨持續增多。中央氣象局表示，今晚到明天（27日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續，其中西半部並有局部大雨發生的機率，瞬間雨勢較大，而明晨北部及東北部天氣將會先轉涼，低溫約16到18度，直到下週二東北季風減弱，清白天中部以北氣溫才會明顯回升。

氣象局指出，今晚到明天鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續，屬於有陣雨或雷雨的天氣，其他地方也有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部並有局部大雨發生的機率，瞬間雨勢較大，請多留意。

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▲花蓮縣合歡山26日累積雨量來到127.5毫米。（圖／氣象局）

▲花蓮縣合歡山26日累積雨量來到127.5毫米。（圖／氣象局

氣溫方面，明晨北部及東北部天氣先轉涼，低溫約16到18度，其他地方仍有21到24度，白天北台灣持續偏涼，高溫只有18到20度，中部及花東相較今天也降溫不少，高溫約22到24度，南部依舊溫暖，高溫來到29、30度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。

氣象局預估，下周一（28日）東北季風及華南雲雨區東移，中部以北雨勢持續，屬於有陣雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部並有局部大雨發生的機率；冷空氣影響加上降雨明顯，除北台灣整天濕涼外，中部及東部天氣也較涼，其他地區則相對舒適、溫暖。

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲下周一中部以北降雨持續。（圖／記者林敬旻攝）

到了下週二（29日），東北季風減弱，清晨天氣仍較涼，白天中部以北氣溫明顯回升，各地舒適、溫暖；華南東移出來的雲雨減少，雨勢趨緩，各地降雨機率降低；下周三（30日）另一鋒面通過，結構相較前一道鋒面稍差，各地出現陣雨或雷雨的機率雖然提高，不過雨勢較為短暫，中部以北及東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部；沒下雨時，天氣仍舒適、溫暖。

氣象局提醒，下周四（31日）東北季風再增強，持續影響到下周六（4月2日），北台灣天氣再轉涼；降雨以迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，4月3日至5日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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