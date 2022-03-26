今晚變天濕冷！白天熱如夏2縣市高溫警示　入夜下探12℃直逼冷氣團

▲今日白天台灣在鋒面前暖氣團內，各地白天「暖熱如夏」。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天白天暖熱如夏，不過晚上鋒面報到後由北而南逐漸轉為有雨的天氣，北台灣氣溫驟降超過10度，「乍暖還寒」亦應注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日白天台灣在鋒面前暖氣團內，各地白天「暖熱如夏」，高溫更將升至32度以上，南部、東南部更高達36度左右。氣象局針對屏東、台東發佈高溫黃色燈號。

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▲中部以北近山區有零星飄雨的機率。



台灣海峽有一些鬆散的中層雲移入，中部以北近山區有零星飄雨的機率。各地氣溫：北部19至32度，中部22至34度，南部22至36度，東部19至36度。

今晚「鋒面」到，各地由北而南逐漸轉有局部陣雨或雷雨的天氣，北台氣溫驟降；明日、下週一(27、28日)「鋒面」南北徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率(圖)，應注意雷擊、強風及瞬間大雨；北濕冷、南微涼。今、明白天氣溫降幅超過10度，「乍暖還寒」亦應注意。

▲最新(25日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬27日20時降水圖顯示，前6小時的主要累積降雨，已南移至中部以南(左圖)。同時的閃電密度模擬圖顯示，中部以南陸上有密集的閃電(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

另外氣象達人彭啟明於臉書粉專發文指出，東北季風增強使溫度快速下滑，尤其下周日、一又有直逼大陸冷氣團等級的冷空氣接近，預測北部地區低溫下探14至15度，空曠地區低溫更可能跌到12至14度。