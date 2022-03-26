快訊／新北公布大量足跡「遍及4行政區」　曾搭高鐵往返北高、台中

▲新北市26日公布最新確診者足跡。（圖／新北市提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市26日新增11例本土個案，個案分布在7個行政區，衛生局進一步公布確診足跡，除了遍及多家便利商店、餐廳、夾娃娃機店外，中和區確診者曾搭乘高鐵前往左營、台中站；樹林科技廠員工則曾搭乘台鐵往返樹林車站、桃園車站。

新北市長侯友宜召開記者會表示，今天除了樹林科技廠群聚擴大、再增10例外，今天再增加1起感染源不明個案，為三重區業務員，因為陪病採檢確診，Ct值12.3；另昨天中和區感染源不明個案衍生又增加1例。個案分佈為樹林區4人、土城區2人、三峽區1人、永和區1人、泰山區1人、中和區1人及三重區1人，共匡列接觸者132人，居家隔離124人。

衛生局說明，樹林科技廠經擴大採檢共900人，結果10人PCR陽性，其中9人居住新北市、1人居住桃園市（案22691~22700），包含8名男性、2名女性，其中9人為本國籍、1人為外國籍。3/25匡列採檢，PCR均為陽性，Ct值為14.1~30.5。居住地為樹林區4人、土城區2人、三峽區1人、永和區1人、泰山區1人；另1例案22691居住地為桃園市。

衛生局指出，案22639為20多歲男性，已接種3劑疫苗，3/25出現發燒症狀，使用家用快篩劑自我篩檢結果呈現陽性，前往醫院進行PCR採檢，PCR陽性，Ct值17.2，收治專責病房治療。居住地中和區。個案初步疫調匡列10人、居家隔離2人，均已安排採檢，持續疫調中。

案22701則是30多歲女性，已接種2劑疫苗，3/25因陪病前往醫院採檢，PCR陽性，Ct值12.7，收治專責病房隔離治療，居住地三重區，個案初步疫調匡列接觸者10人、居家隔離10人，均已安排採檢，持續疫調中。