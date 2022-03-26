缺錢買酒...男持刀搶走街友全部財產20元　判刑4年

▲楊姓男子僅因缺錢買酒，竟持刀搶走街友身上僅存20元，被捕後遭判刑4年。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／基隆報導

台中一名楊姓男子只因缺錢買酒，竟將目標盯上街友，持刀恐嚇要求不給錢就要刺下去等語，得手20元後離去。事後，楊男被警方循線逮獲，台中地院審理後，依攜帶凶器強盜罪，判處楊男有期徒刑4年。

無固定工作的楊姓男子，因缺錢買酒，竟將目標鎖定在他認為較容易得逞的街友身上，他先是搶走街友的錢包，卻發現錢包內空空如也，怒再回頭對受害街友持刀搶劫。

面對楊男當街搶劫，街友拚死抵抗，楊男見狀竟直接掏出一把折疊刀，一手持刀指向街友，一手拉著街友的衣領，對他表示，「如果你不給我錢，我就要刺下去」等語，得手街友身上僅有的2枚10元銅板。而警方獲報後，也在案發後不久，當即逮捕楊男，並扣得贓款20元。檢方偵訊後也依最低刑度7年以上的加重強盜罪，起訴楊男。

台中地院審理後指出，楊男僅因缺錢買酒，就先是搶走街友身上的錢包，後發現錢包內並無財物，竟再返回現場，搶奪街友身上的財物，過程中街友不服抵抗，楊男竟持刀威脅，因而得手20元，楊男搶奪犯行，時間密接、地點同一，且侵害同一人財產法益，儘管得手金額不高，且已發還給街友，認為楊男惡性與本案情節輕微，若科以強盜罪最低刑度7年仍嫌過重，依攜帶凶器強盜罪定罪，但減形輕判有期徒刑4年。