2醉漢被嗆「看x小」當街追打情侶檔　擔心被尋仇...持雙刀逛大街

記者邱中岳／台北報導

北市中山區16日凌晨4時許，1對情侶跑到派出所報案，指遭2名醉漢攻擊甚至強盜財物，警方陪同情侶返回現場，卻發現包包掉在路邊，裡面沒有遺失物品，警方在南京東路的巷弄內找到2名男子，2人持菜刀、西餐刀逛大街，兩人否認強盜，還說是因為擔心被尋仇才會持刀逛大街。

警方調查，34歲的王姓女子與25歲的張姓男友，在16日凌晨4時許，行經林森北路133巷時，遭26歲的李姓、24歲的戴姓男子2人因為不明原因沿路追打，最後王女以及張姓男友包包遺落現場，返回時發現包包不見，立刻前往派出所報案。

▲2醉漢不滿被嗆看x小，沿路追打情侶檔，最後逃逸南京東路巷弄內被警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方先帶著王女以及其男友返回現場，並在附近尋獲2人的包包，確認裡面沒有損失任何物品，事後調閱監視器展開追查，發現2名醉漢沿路追打情侶檔，情侶逃逸後2名男子則離開現場，並往南京東路1段32巷方向逃逸，事後警方展開追查。

警方在南京東路1段32巷內找到李、戴2人，手上還分持菜刀以及西餐刀，警方立刻將2人帶回派出所偵訊，2人向警方供稱，當時從條通內的酒吧喝完酒出來，在路上與王女、張男子擦身而過，因為被張姓男子嗆聲「看x小」，心生不滿才會追打對方。

▲情侶檔被2醉漢當街追打，閃躲時包包不見了，跑到派出所怒告強盜。（圖／記者邱中岳翻攝）

李、戴2人追打完對方後，否認有搶走2人包包，只是當時聽見對方要撂人尋仇，所以才會返家拿刀逛大街，警方訊後也依照依傷害、侵占等案移送臺北地方檢察署偵辦，而情侶檔則堅持要控告2人強盜。