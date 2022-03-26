房客遲繳房租！女房東出變態怪招　寵物狗塞袋吊門把活活嚇死

▲周姓女房東因不滿房客遲遲未繳剩餘的房租費用，竟將房客的小狗放在編織袋裡，導致小狗活活嚇死。（圖／示意圖，與本案無關／取自Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名周姓女房東因不滿房客拖欠租金，遲遲未支付剩餘款項，竟拿著房客的備用鑰匙直接闖進，擅自將房客的東西全部移出，並把房客所飼養的寵物狗放在白色編織袋裡，導致小狗因密閉空間過於緊張，活活嚇死。台中地院審理後，也依動保法判其拘役30日，併科罰金20萬元，緩刑2年。

判決書指出，周女在台中某區以每月9000元的租金，出租給房客使用，不過該房客僅先支付5000元租金後，便遲遲未支付剩餘的4000元，讓周女相當不滿。

不料，周女竟擅自取用房客放在窗戶的備用鑰匙，直接闖進屋內，並將房客的東西全部移出放在門外，但周女氣憤難平，竟然又把房客所飼養的寵物狗放進白色編織袋裡，以尼龍繩綁住開口，掛在門把上，導致小狗因在密閉空間過於緊張，引發小狗潛在心臟疾病，害牠活活嚇死。

而房客到家後，看到門把上的小狗早已一命嗚呼，氣得怒對房東提告。

台中地院審理後，審酌周女不知尊重動物生命，僅因對房客心生不滿，就把寵物狗放在白色編織袋內，塑造密閉空間，讓小狗活活嚇死，衡量周女事後坦承犯行，並與房客達成和解，但因動保法為非告訴乃論罪，無法撤告，審酌周女無前科紀錄，依違反動保法判處周女拘役30日，併科20萬元罰金，緩刑2年，並須接受2場法治教育。