立法院通過「18歲公民權」　蔣萬安：深化民主剩最後一哩路

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院今（25日）表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決，獲得965萬以上的同意票即正式通過。國民黨立委蔣萬安表示，擴大青年參與、深化民主內涵，只剩最後一哩路。

蔣萬安透過臉書表示，歷經近20年的討論，民法已將成年年齡下修至18歲，18歲要負完全刑事責任、要繳稅、服兵役，但在我國卻沒有投票權利。

蔣萬安指出，在世界各國紛紛將投票權下修到18歲、甚至16歲時，我國是少數堅持20歲才有投票權的民主國家。擴大政治參與，讓政府聽到更多、更廣年齡層的意見，下修18歲公民權，已經刻不容緩。

不過，蔣萬安說，對於修憲期間，民進黨程序不正義的作為感到失望，憲法是價值選擇，朝野都應該確保程序正義可受到最高標準檢視。

蔣萬安強調，修改憲法是何其重要的大事，除了全民參與、討論，更要凝聚共識，任何的政治算計，都會傷害這次修憲的正當性。對於朝野提出的其他修憲案，希望執政黨秉持同樣的態度，讓社會大眾能充分對話、討論、這才是民主。

最後，蔣萬安說，距離投票年齡下修18歲，只剩最後一哩路，擴大青年參與、深化民主內涵，落實主權在民，讓更多年輕人參與政治決策，為自己的未來及生活環境做出決定，這一次我投下了 贊成票 ，也請大家在年底，一起支持下修18歲公民權。