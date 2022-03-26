美團去年虧156億元　外賣騎手配送成本增加38%

▲美團外賣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美團25日發表2021年度全年財報，全年營收1791億元，同比增長56%，但全年經調整虧損淨額卻高達156億元。財報也顯示，美團外賣騎手成本為682億元，較上一年增長38.3%，佔外賣收入比例達71%。

美團CEO王興表示，2021年儘管受到疫情影響，美團仍然克服困難，努力為數億消費者提供放心便捷的生活服務，幫助商戶運用數字化手段拓展線上運營，幫助更多創業者與就業者實現穩定收入，「我們越發認識到，中國經濟是一片澎湃的大海，美團會堅定不移地履行平台責任，堅定不移地加大科技投入，堅定不移地繼續拓展業務，圍繞「零售+科技」戰略，深耕中國市場，為商家、用戶、騎手等生態夥伴創造更多價值。」

值得注意的是，根據財報，2021年有超過527萬騎手通過美團平台獲得收入，外賣騎手配送成本支出達約682億元，較上一年增長38.3%，佔外賣收入比例達71%。

▼美團CEO王興。



此外，財報的各細分數據顯示，2021年美團從商家、用戶處收取的餐飲配送服務收入為542億元，而全年騎手配送成本為682億元。美團全年用於直接補貼騎手的費用達140億元。

美團表示，在國家有關部門的指導下，美團外賣3月1日正式發布六項具體幫扶舉措，包括疫情中高風險地區以及困難中小商戶佣金優惠、提升小商戶線上運營能力、提供外賣智能硬件等，從降本和增收兩方面為受疫情衝擊、經營陷入困境的中小商戶提供幫助，「這一系列舉措也得到了相關部門的認可和支持，正在各地加速推進之中。」

團CFO陳少暉強調，美團的發展，和中國經濟的大環境息息相關，也離不開廣大中小商家以及騎手等相關的勞動者的共同努力，「我們會繼續把高質量和可持續發展作為公司的目標，努力帶動消費和行業轉型升級，讓所有相關方都能從中受益。」