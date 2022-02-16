上海名校生被裁員35歲轉行做騎手送外賣　3年升3級年薪破200萬

▲李偉35歲轉業當外賣騎手，一路升遷成為上海城市經理，年薪上看200萬元新台幣。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

現年41歲的李偉畢業於華東師範大學，頂著信息管理與信息系統專業的光環進入職場，不料，他在2016年時被裁員，當時35歲的他面臨中年轉職的困境，一度開啟燒烤店謀生。在開店過程中與外賣騎手攀談後，李偉決定投身送外賣的行列，不僅迅速成為「跑單王」，之後還3年連升3級，如今的年薪可達30至40萬元人民幣（約129萬至215萬元新台幣）。

▲外賣騎手。（圖／CFP）

《上觀新聞》報導，「我當時算了一筆賬，店裡生意搭進去5個人，每個月到手也就1萬元（人民幣，下同），還要起早貪黑，很不值得。」李偉動了跑外賣的心思，內心卻犯嘀咕，「當時大家心裡是看不起送外賣的，我一個名牌大學畢業生送外賣，也怕被鄰居看笑話。」

由於生活壓力影響，李偉最終決定放手一搏去試試。他從從最基層的外賣騎手開始，首月便獲利6900元，之後每月遞增，最終成為站點的「跑單王」。李偉表示，「收入提高了，面子問題也不復存在。」

▲大陸投入外送員行列的大學本科畢業生越來越多。（圖／CFP）

隨著年齡增長，李偉開始意識到35歲可以跑外賣，但45歲時該怎麼辦？因此，李偉逐漸萌生進入「管理層」的想法，從代理站長到新站點的正式站長，隨後一路「開掛」，2019年晉升為服務商區域經理，2020年晉升為服務商上海城市經理，3年內連跳3級。

李偉目前負責服務商在上海市的配送業務，直接管理20多位區經理，年薪也漲到40至50萬元。李偉表示，「我在剛入行時，外賣騎手一般在35歲以上，學歷低，掙辛苦錢，現在應聘的騎手年齡在20歲至35歲居多，基本都有高中學歷，10個面試者至少有2人是大專及以上學歷。」

李偉強調，隨著在上海的外賣騎手社會整體形象穩步提高，本科生（大學）當外賣騎手不稀奇，有些大學生直言目標就是當管理層。相關數據說明，45%騎手將「晉升為站長、配送經理」作為自己下一步的發展目標，有8%騎手期待日後「成長為物流服務商總裁」。

大陸國家人力資源和社會保障部頒布的《網約配送員國家職業技能標準（2021年版）》顯示，網約配送員職業分為五個等級，明確各等級需掌握的工作內容、技能要求和相關知識，讓網約配送員擁有更加清晰的職業發展通道。