台灣菇類首次在國外被檢出李斯特菌！　農糧署推測2原因

▲台灣外銷美國的金針菇被加洲衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收。（圖／翻攝FDA官網）



記者許展溢／台北報導

台灣外銷到美國的金針菇首次被驗出李斯特菌污染，農糧署證實，過去菇類確實在國外沒有被檢出該箘，推測是運送過程時間拉長加上周遭環境污染導致，並強調出口前一定會檢驗合格才出去，後續將加強輔導業者抽檢。

美國食品藥品監督管理局（FDA）公告指出，加利福尼亞州 VERNON 的 Jan Fruits Inc. 正在召回其所有 200 克/7.05 盎司包裝的金針菇（台灣產品），因為它有可能被單核細胞增生李斯特菌污染，「讓年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染，最嚴重可能會致命。」

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▲彰化菇類生產合作社表示，釐清後就會對外說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）



農糧署說明，台灣金針菇在美國被檢出李斯特菌，是第一次菇類在國外被檢出，推測原因是新冠疫情爆發後，國際運途大亂，過去到美國只要18至20天就會到，現在延長到45天或更久，運送過程加上當下環境，讓該菌持續增長才導致。

農糧署提到，美國檢出的這批貨約有8、9噸，農曆年前到貨，當地業者已供應給各地超市販售，由於菌類是美國檢測重點，台灣菇類產品出口前一定會委託檢驗單位檢測，有合格證明和完全陰性才能出去。

▲美國FDA公告，台灣金針菇被驗出李斯特菌。（圖／翻攝FDA官網）



農糧署進一步說明，這次在美國被檢出並不是所有的貨都有問題，只有在一個地方被檢出陽性，並要求業者回收，屬於個案，是「少數周遭污染的狀況」，美國業者已回收並銷毀，只是後續美方未提供檢驗報告，無法得知檢驗內容及銷毀數量，後續會請業者持續加強檢驗頻率，和出口前抽檢數量要增加。

彰化菇類生產合作社回應，還在了解為何有這種狀況，釐清後會馬上對外說明。農糧署最後呼籲台灣消費者不用過度恐慌，以國人飲食習慣來看，金針菇都用於火鍋等熟食料理，其實只要在72度以上烹煮，菌就會被殺死。