首例！台灣金針菇被美國驗出李斯特菌　農委會、業者回應了

記者許展溢／台北報導

台灣外銷到美國的金針菇被驗出李斯特菌污染，目前已全數銷毀，農委會今（22日）表示，過去並沒有相關案例，至於銷毀數量有多少業者還在跟美國確認，至於為何會有此狀況，業者回應，都還在了解中，釐清後就會對外說明。

美國食品藥品監督管理局（FDA）公告指出，加利福尼亞州 VERNON 的 Jan Fruits Inc. 正在召回其所有 200 克/7.05 盎司包裝的金針菇（台灣產品），因為它有可能被單核細胞增生李斯特菌污染，「讓年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染，最嚴重可能會致命。」

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▲台灣金針菇在美被檢出李斯特菌。（達志／示意圖）



農委會國際處指出，這一批是從彰化菇類生產合作社出口，在美國已經銷毀了，有跟業者聯絡確認，因此次事件，現在的出貨頻率已降低，以前一週可以出1至2櫃數量，幾天前驗出李斯特菌，現在出貨的量就會減少。

至於銷毀數量？國際處提到，這是該業者第一次發生外，台灣過去也沒有金針菇出口有此狀況，業者都還在跟美國聯繫，麻煩的是現在航班、船期亂，以前到美國可能22天就會到，可以依此推算何時出去及數量，但現在有時甚至要50幾天才會到，所以到底是哪一批貨出去的要跟美國確認，因此現在無法得知有多少。

彰化菇類生產合作社也強調，都還在了解為何有這種狀況，只要釐清就會馬上對外說明。國際處另說明，去年台灣金針菇出口量636噸，出口值90萬美金，主要市場新加坡、美國跟香港，其中到美國的有131噸。