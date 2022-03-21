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越南洋蔥進口量暴增！　農委會今要發文代表處蒐集狀況

▲桃園市黃姓婦人去年8月在八德區忠孝街某商行購物時，被業者指控竊取價值10元2顆洋蔥放入購物袋，事後索取5萬元和解不成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲越南洋蔥進口量暴增遭疑洗產地。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

根據統計，今年1至2月進口洋蔥以越南2116公噸居冠，遭疑大陸洗產地，農委會主委陳吉仲今（21日）表示，目前為止沒任何證據，不過，媒體追問，到底為何會從越南進口這麼多？農委會才說，今會正式發文給駐越南代表處，請他們收集該國產量等狀況。

立法院經濟委員會進行農委會報告「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」並備質詢，休息時間媒體關注越南洋蔥進口暴增，陳吉仲說明，國內洋蔥每年需求量國內約12萬公噸，國內部分5、6萬，至於進口多少，則要看國內生產狀況。

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陳吉仲說明國內生產現況，因去年百年乾旱，洋蔥種植遇到雨量加上蟲害，導致今年生產面積稍微減少12%，單位產出換算成面積的產量也減少，所以今年大概只有5萬多公噸，採收從去年12月開始，先是彰化，到雲林最後高雄林園，再來屏東痕春半島，採收期若透過冷鏈可以維持到7、8月。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲強調，很樂意去查是否有洗產地。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲指出，因國內產量約5萬多公噸，但整個需求要12萬公噸，因此其他就是進口，以前進口有日本、紐西蘭、美國和韓國等國都有，以紐西蘭為例，有1萬多公噸或8、9千公噸，市場來源分散。

陳吉仲提到，去年越南開始有進口洋蔥約8千多公噸，今年年初越南洋蔥有進比較多，現在外界質疑洗產地，但大陸當然不能進來，因被830項農產品管制，有無透過越南或第三地洗產地，要針對這部份去查，只是要查就要跟越南政府合作取樣，跟之前很多議題，如蒜頭、茶葉一樣，且會牽扯到進來的洋蔥品種有沒有相同，若同樣品種可用DNA查，不同就其他方式。

陳吉仲強調，當然很樂意去執行查有無被第三地洗產地，但更重要的是措施要確保農民洋蔥價格維持合理水準，去看過去2、3年各地產價格都很好。農委會國際處處長林家榮表示，今天會正式發文給駐越南代表處，請他們協助幫忙蒐集有關越南洋蔥產量等狀況，另外也要蒐集越南的國產洋蔥。

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