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空服員工會釀17天罷工今判「無罪」　長榮航空將提上訴

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空空服員2019年發起罷工。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

空服員工會2019年6月20日發起罷工，罷工時間長達17天，影響甚巨。長榮航空當時提告該工會違反勞資爭議處理法，今日法院判罪無罪。長榮航空表示，罷工造成公司營業損失逾40億，同時嚴重侵害旅客權益、毀損公司商譽，將依法提出上訴。

長榮航空2019年6月21日向台北地方法院遞狀，控告桃園市空服員職業工會(桃空職工)違反「勞資爭議處理法」，以設置勞工董事及維持日支費的間距條款當作罷工訴求之一，並進而發動突襲式罷工，造成公司營業損失逾40億，同時嚴重侵害旅客權益、毀損公司商譽。

今(25)日經台北地方法院一審判決長榮航空敗訴，長榮航空對於此判決深表遺憾，將於收到判決書與律師研究後，依法提出上訴。

▲▼桃園市空服員職業工會今（6）日與長榮空服員罷工義務律師團，一同前往勞動部表達訴求。（圖／記者余弦妙攝）

▲桃園市空服員職業工會挨告，今判無罪。（圖／記者余弦妙攝）

長榮航空表示，充分尊重工會活動，在罷工前協商過程中，公司已同意工會優化員工待遇等訴求，並陸續實施。然而，桃空職工最後甚至提出「設置勞工董事」此一違反公司治理原則之訴求，當作罷工投票標的，反映出其「以罷工為目標」的意圖，最終造成旅客蒙受損失與飛安疑慮，耗費大量社會成本，實非社會大眾、公司及大部分員工所樂見。

長榮航空公司以永續經營為考量，與工會蓄意罷工的邏輯不同，桃空職工2019年中對長榮航空發起的罷工活動，在當年航空景氣一片大好的環境下，造成長榮航空營運上莫大的衝擊，營業損失逾40億，直接影響全體員工的年終及福利。

罷工半年過後的新冠肺炎疫情肆虐，航空業與旅遊業大蕭條，長榮航空也無法倖免；公司對於類似此種無法掌控的因素，都得納入整體經營策略評估，以確保公司正常營運。

長榮航空肯定絕大部分員工的努力，與公司一同度過各種難關，關於本案將會繼續透過司法程序，捍衛27萬名股東以及上萬名員工的權益。

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