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大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜機10公里外發現藍色機身碎片　擴大搜尋範圍至周邊17個鄉鎮

▲距東航事故核心區直線距離10公里外村莊發現飛機碎片殘骸。（圖／翻攝紅星新聞）

▲距東航事故核心區直線距離10公里外村莊發現飛機碎片殘骸（圈內白色處）。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

東方航空MU5735航班墜機後，搜救人員除在事故核心區持續搜索，距核心區直線距離10公里外的藤州鎮四旺村農田也發現一塊長約1.3公尺、最寬約10公分的疑似飛機殘骸碎片。在黑盒子尚未完全找到的情況下，該疑似碎片或能替調查工作組提供新的事故原因判定方向。

▲四旺村鴉塘組處於莫埌村（事故核心現場）的西南方，位於MU5735航道上。（圖／翻攝中青報）

▲四旺村鴉塘組處於莫埌村（事故核心現場）的西南方，位於MU5735航道上。（圖／翻攝中青報）

《中青網》報導，最先發現疑似飛機殘骸碎片的，是四旺村80歲村民黃建義。他在22日上午到田裡噴灑除草劑時，看到一塊白色長條形「鐵皮」，形狀如巴掌寬，便將此事告訴給外甥陳柱昌。

陳柱昌表示，事發時，他和其他村民聽到很大的聲音，「像炮彈一樣，就是電影裡那種炮彈聲，跟打雷不一樣，大約是連續的十幾秒，最後一聲特別大，過了幾分鐘，有朋友在（莫埌）那邊，聽他們說有飛機摔下來了。」

當地政府工作人員、搜救人員、民航局工作人員24日都趕往四旺村，將「鐵皮」拍照後帶離現場。廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西表示，廣西消防救援總隊、武警廣西總隊、梧州軍分區、公安機關共組織調集1618人，劃分區域開展搜尋救援工作。

搜救人員攜帶安全繩索、生命探測儀、金屬探測儀等器材在事故核心區域東面向外擴大搜尋範圍，並沿飛機航線組織發動梧州市沿途內4個鄉鎮專職消防隊、103名村屯消防網格員和速報員，對17個鄉鎮範圍內的266個村屯、735人進一步現場排查和電話詢問。

由於四旺村鴉塘組處於莫埌村（事故核心現場）的西南方位。有航空愛好者分析，如果該「鐵皮」最終被確認為失事客機殘骸碎片，結合出現的地方位於飛機航線上，或能給調查工作組進行事故原因調查提供新的方向。

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