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大陸 大陸焦點 特派現場

尋獲第二部黑盒子為誤傳！　中國民航網釋出消息後急刪文

▲▼東航,東航墜機,黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

▲東航空難找到的第一部黑盒子。（圖／翻攝自人民日報）

記者魏有德／綜合報導

東航MU5735航班21日在廣西失事，找出能分析事故發生的飛行記錄器（黑盒子）至關重要。隨著第一部駕駛艙話音記錄器（CVR）找到後，第二部數據記錄器（FDR）一度傳出被搜救人員發現，該則消息由《中國民航報》率先曝光後，大陸央媒《新華社》隨即發出消息闢謠稱，一切以搜救指揮部消息為準。

▲搜救人員在東航事故現場呈一字型展開地毯式搜索。（圖／翻攝央視）

▲搜救人員在東航事故現場呈一字型展開地毯式搜索。（圖／翻攝央視）

《新華網》報導，大陸國家應急指揮部證實，還未尋獲第二部黑匣子（黑盒子），有關消息以指揮部新聞發布會消息為準。

據了解，客機上安裝的飛行記錄器一般會有2台，一台為數據記錄器，負責記錄飛行速度、高度、時間、發動機轉速、飛機舵面偏轉角等數據；另一台則是座艙話音記錄器，記錄著飛機與地面的通話、工作人員的對話及機艙內的各種聲音。

第一部被找到的駕駛艙話音記錄器被尋獲後，救災人員連夜送至北京進行內容解碼及判定分析，由於黑盒子的解讀時間還得根據飛機的墜毀嚴重情況而定，所需時間有可能幾天、甚至數個月才能完成。

隨著第二部黑盒子被找到，東航發生意外時的飛行數據也將在一定時間內被相關人員提取出來，對於事故時的飛機狀態和責任歸屬等，具有重要的參考佐證意義。

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