東航事故第5天　家屬輪流進山「看一眼」...有人捧現場泥土下山

▲東航事故家屬從現場挖起泥土，小心翼翼地用瓦罐裝好帶下山。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

東航MU5735航班失事已進入第5天，現場一度傳出尋獲第二部黑盒子，不過，隨著搜救中心闢謠，現場人員仍持續在事故核心區域搜尋中。此外，救援時間已超過黃金72小時，機上132人生還機會渺茫，家屬也先後抵達事故現場山腳下，以15人為一組輪流上山「看一眼」，期待會有奇蹟發生。

▲工作人員讓家屬在事故核心區外「看一眼」現場，以安撫家屬的心情。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，大陸國家應急處置指揮部消息指出，廣西梧州（含藤縣）住宿的56位旅客家屬共計305人，涉及52個家庭。在指揮部的統一安排下，已有200多名旅客家屬前往事故現場。此外，外界也注意到，有家屬帶著陶罐，欲將現場泥土帶回家。

據了解，事故現場山腳下的關卡外及雨棚下有許多家屬在等待，以每15個家屬為一組，每組可以獲得半小時左右的時間進山「看一眼」，期待在事故現場會有奇蹟出現。

在家屬的要求下，離核心區幾十公尺外的水泥路上也設下了臨時性的祭台，由工作人員安置好香燭，讓家屬可以藉此安撫遇難者及自己本身彼此的心靈。也有家屬要求，「哪怕是人（旅客）完全找不到，也希望可以帶著事故現場的土回家。」