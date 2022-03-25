特戰隊日夜連操18天、狂走456公里　特戰官兵腳底水泡照曝光

▲國軍特戰部隊連續18天日夜操練。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

陸軍特種作戰指揮部特戰第五營於3月15日至4月1日，執行111年上半年「戰術任務訓練」，全程橫跨新北、桃、竹、苗等4個縣市、23個鄉鎮，在為期18天，456公里不分晝夜的訓練。

本次戰術任務訓練首次將「常備兵役軍事訓練」訓員納入隨隊訓練，456公里的訓練過程中，他們與所有的官兵一起頂著烈日、承受磅礡大雨的濕冷天候，共同為守護家園，執行各項訓練任務。

其中二兵訓員甯尚祺，依令應於3月31日結訓，但仍抱持「一日特戰、終生特戰」精神，珍惜與同連弟兄姊妹的情誼，自願完成本次戰術任務訓練後，再結訓離營，他們積極參與的精神，實屬難能可貴。

▲▼航特部演訓 。（圖／記者宋良義攝）

航特部表示，「戰術任務訓練」是特戰部隊駐地施訓的要項之一，結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、縮短距離實兵演練」方式，融入歷年訓練經驗、應用射擊及陸空通聯等訓練元素，置重點於「兵種協同作戰、協力航空旅野戰基地開設、反特攻作戰及跨區增援」等課目，供作戰區防衛作戰兵力運用參考。

另外，運用仿真實戰演練，磨練及驗證特戰部隊作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具有全方位作戰能力。

航特部強調，戰術任務訓練長達450餘公里的訓練過程中，特別結合特戰核心訓項，置重點於「應援重要目標防護」、「協力打擊部隊反擊」等多元訓練，期達成「為戰而訓」之目標。

航特部表示，這群特戰官兵不怕苦、不怕難、不怕累，自3月15日執行任務迄今，期間經歷三次夜行軍及動輒20公里以上的徒步行軍訓練，並且有超過一半的訓練都是在風雨中實施，雨水浸濕了鞋襪，同時也增加了摩擦力，許多參訓官兵起了水泡、汗疹、股癬(俗稱燒襠)，但在多變的天氣型態與高壓的訓練場域下，卻是鍛鍊特戰勇士具備勇猛頑強精神，不可或缺的關鍵。

▼國軍特戰部隊連續18天日夜操練，官兵腳底水泡。（圖／軍聞社）