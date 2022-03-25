男開保時捷搶銀行被起訴　鎖定彰銀原因曝...自認貸款被刁難

▲葉姓搶匪開黑色保時捷搶銀行遭起訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄彰化銀行博愛分行2月11日發生搶案，男子葉崑輝（51歲）開著保時捷Boxster敞篷跑車停下後，持槍衝進銀行內行搶，並威脅行員將現鈔裝滿布袋，警方獲報後抵達現場當場逮捕葉男，葉男在偵訊時表示，是因為積欠高利貸，向彰銀申辦企業紓困貸款遭刁難，心生不滿，才鎖定彰銀犯案，雄檢今偵結依強盜罪嫌將葉男提起公訴。

▲葉姓搶匪被當場制伏。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起銀行搶案發生在2月11日中午12時25分，葉崑輝開著黑色保時捷敞篷跑車到彰銀博愛分行外，隨即持槍進入銀行，喝令行員把錢裝滿，而且子彈上膛，旁邊行員機警啟動警報器，警察一分鐘內趕抵現場。

警方到場也立刻拔槍喝斥蔡男跪地投降，現場一度僵持，所幸有行員從櫃檯內丟出辦公椅砸中歹徒，員警趁隙噴辣椒水將他逮捕送辦，所幸並未造成人員傷亡。

▲彰化銀行博愛分行2月11日發生搶案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發後，最讓人矚目的事，是葉男竟開著自己名下的保時捷到場搶劫，根據警方調查，這輛保時捷boxter目前中古價格是在70萬左右，是葉男在2015年購入，7年前的價格大約300萬左右，當時他購買這台車時，表示是要購買給老婆，而他的老婆是從事美容行業。

檢、警調查，葉崑輝因積欠高利貸，且向彰銀申請企業紓困貸款遭刁難，因此從今年1月份就開始計畫搶銀行，他觀察發現，每天中午銀行的人較少，所以才選在中午犯案。

葉男在偵訊時坦承犯案，並供稱犯案的槍枝是2011年時，在旗山一名男子抵債給他的，事後警方送鑑定，槍枝並非制式手槍，但仍具有殺傷力，檢方認為葉男持槍搶銀行對社會治安影響重大，依強盜罪將他提起公訴，並建請法院從重量刑。