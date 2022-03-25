移工組「獵龍隊」抓綠鬣蜥轉賣賺外快　農業處將開罰...最重5萬

記者唐詠絮／彰化報導

外來種綠鬣蜥族群氾濫，在高屏及彰化二林溪流域野外快速繁殖，引發本土自然生態失衡危機，獵龍網紅「吳小珍」一家4口帶著彈弓四處獵捕，曾一天內射下111隻，去年彰化縣府委由彰化野鳥學會協助處理，希望解除鬣蜥亂象。但近日移工加入獵蜥行列，卻將捕到的綠鬣蜥活體轉賣，大隻的甚至喊價到每隻2萬元，恐怕又將成為移除鬣蜥破口。

▲外籍移工補綠鬣蜥賺外快。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

網紅吳小珍PO出影片表示，上週日到二林溪流域移除綠鬣蜥時，在現場遇到越南籍移工，機車把手載著一大袋捕獲的綠鬣蜥，移工表示是從鹿港彰濱騎電動自行車到這裡獵捕，還到五金大賣場購買彈弓、魚叉、全套釣具，花費大約3000元。

▲外籍移工補綠鬣蜥賺外快。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

移工說，他所有獵技法都是從YouTube學來的，把捕獵來的綠鬣蜥賣給專門收購的朋友，活的一隻可以賣到2萬元，尤其大隻的會下很多蛋，還可以生很多小隻，但被射死的一隻只能賣幾百元。

彰化縣府農業處表示，目前並未限制外國人不能移除，針對移工獵捕綠鬣蜥一事，已派人試圖和該名移工聯絡，追查是否有人販賣綠鬣蜥，違法者將依《野生動物保育法》開罰1萬到5萬。