台3線阿婆灣3年10死366傷　警加強取締...去「死亡公路」惡名

▲▼ 台三線阿婆灣交通事故頻繁，警方加強查緝。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台3線阿婆彎路段，每逢假日總有眾多駕駛朋友出遊行駛，3月20日又奪走一位年僅24歲年輕重機騎士的性命，中埔分局日加強查緝，持續強化交通安全宣導及執法措施，希望減少傷亡，以維護用路人們行的安全，更洗刷「死亡公路」惡名。



警方表示，轄內台3線中埔鄉沄水至大埔路段於近3年的交通事故多達384件，其中死亡交通事故共10件，死亡10人、受傷3人；受傷交通事故314件，共363人受傷；一般無人傷亡車禍64件。



中埔分局呼籲，因山區道路狹窄及彎道眾多、地形蜿蜒起伏不定，請駕駛朋友要有速度管理的觀念，切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，務必遵守交通安全規則並要有防禦駕駛觀念，也要尊重其他用路人的路權安全，避免交通事故憾事發生。

針對交通事故防止，也會執行相關防制作為，持續加強重點路段測速違規舉發，另於該路段加強多點式攔查取締執法，並不定時規劃與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務，針對在道路上「危險駕車」、「跨越雙黃線」、「改裝排氣管」、「無照駕駛」、「超速」等惡性交通違規行為加強攔檢，以有效防制重大交通事故發生。