18歲男第一次「阿婆灣」跑山自摔亡　網：沿路至少有5機車在路邊

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣台三線312公里為當地著名觀光勝地「阿婆灣」，不少輕重機車車友都藉平假日上山試車，14日卻傳出一名18歲男騎士下山時，在當地309公里處自摔身亡，家屬在網路社群《大埔阿婆灣-路況回報》發文尋找事發當下的行車紀錄器，希望路過車友可以幫忙釐清事發經過。

警方調查，一名黃姓男子（92年次、有戴安全帽、未飲酒）14日12時8分騎機車，沿台3線大埔往中埔下山方向行駛，至上述地點左彎彎道時，不慎滑落路旁水溝，經路人發現撥打119報案，黃男由救護車護送至嘉義市聖馬爾定醫院急救，到院前無生命跡象，經急救至14時07分死亡，詳細肇事原因仍有待調查中。

▲機車騎士疑似自摔入台三線309公里處山溝，該路段被車友視為危險路段。（圖／翻攝大埔阿婆灣路況回報）

消防局表示12時01分接獲中埔鄉台3線309.5km附近有民眾騎車不慎摔入水溝，派遣番路分隊前往現場，回報患者為一名男姓年約18歲，已無呼吸心跳，給予CPR等處置，送聖馬救治。

據了解，黃姓機車騎士是第一次跑山，被發現時整個人壓在車下，經過沒有注意看根本沒人發現他跌入山溝，他被救出時整個大腿明顯骨折，同行的友人更是一路騎到距離事發地點11公里的中埔雲水，才發現他未跟上，繞回去才知道發生事故。

▼ 18歲騎士挑戰阿婆灣下山後自摔身亡，機車整個卡陷在山溝。（圖／讀者提供）

網友表示，該地點「新手第一次來很多都會在這個彎不熟彎型外拋」、「這個灣就很危險，但是下坡就是有些人不想減速」、「一路下山至少有五台機車丟在路邊」，該路段又被稱作「閃電彎」或「彎中彎」，對於不熟路況或試著煞車減速的車友而言都是性命挑戰的路況。

▲機車騎士疑似自摔入台三線309公里處山溝，卻在送醫後不治。（圖／翻攝大埔阿婆灣路況回報）