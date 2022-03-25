週末變天濕冷！　中北部降破14℃直逼冷氣團

記者葉國吏／綜合報導

明晚有另一波鋒面報到，北台灣氣溫驟降濕冷。氣象專家吳德榮透露，下週一要注意雷擊等氣溫瞬間變化；吳聖宇則提醒，下週一（3/28）不排除低溫又會接近大陸冷氣團等級，中北部空曠地區可能又會降到14度以下。

▲明晚有另一波鋒面報到，北台灣氣溫驟降濕冷。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日上午至明(26)日白天，為兩波「鋒面」間的空檔。今日上午起各地逐漸轉為多雲時晴的天氣，氣溫大幅回升；今日各地氣溫：北部18至28度，中部18至30度，南部19至31度，東部18至30度。

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▲明白天各地多雲時晴。

明(26)日白天各地多雲時晴，山區午後有局部陣雨的機率；「暖熱如夏」，各地區高溫更將升至32度以上。

明晚另一波「鋒面」到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。下週日、一(27、28日)「鋒面」南北徘徊，各地有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼；應注意雷擊、瞬間大雨及氣溫變化！

▲今(25日)晨4：30紅外線雲圖( (左圖)及雷達回波合成圖(中圖)顯示，「鋒面」雲帶伴隨偏弱的降水回波，逐漸脫離。4：30累積雨量圖(右圖)顯示，今晨各地有局部零星降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週二(29日)「鋒面」結構減弱，降雨減少，有短暫空檔，氣溫回升。下週三(30日)下午起「鋒面」結構增強，各地降雨再增多，冷空氣南下、氣溫逐漸下降。下週四(31日)轉為東北季風的型態，迎風有雨背風晴，北偏涼南微熱。春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。

天氣職人-吳聖宇在臉書發文指出，週日(3/27)鋒面通過，後續東北季風南下並且帶來較涼的空氣，溫度又將由北往南下降，這波看起來也是厚度不足，但是底層降溫可能較明顯的類型，在下週一(3/28)到週二(3/29)之間配合華南雲雨帶降雨，不排除低溫又會接近大陸冷氣團等級，中北部空曠地區的低溫有可能又會降到14度或以下。