6.6強震威力等同「20顆原子彈」　餘震恐持續1年

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮縣323規模6.6強震，中正大學地震研究所副教授石瑞銓表示，這次地震釋放能量等同20顆原子彈的威力，有助於當地能量釋放，不見得是壞事。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌則提醒，估計3天內有規模5到6餘震，甚至1年後有中型餘震發生，也不用驚訝。

花蓮近海23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，最大震度台東6弱、花蓮5強，之後餘震不斷。根據氣象局統計資料，台灣平均每年發生規模6以上地震約2至3個，但今年至今已發生3次。

長期研究花東地震的東華大學環境學院教授顏君毅分析指出，這次地震原因就是菲律賓海板塊往西擠壓歐亞大陸板塊造成，也就是海岸山脈的造山運動引發地震，地震主要發生在花東縱谷中段，該地區已經滿久沒有比較大的地震，往好處看，這次規模滿大，可以把累積很久的能量釋放。

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▼強震造成台東長濱永福路段有巨石墜落於路中央。（圖／記者楊漢聲翻攝）





陳國昌指出，規模6.6地震是氣象局修改震度分級表以來，第一次震度達到「6弱」；而該地震位於板塊碰撞區域位置內，從1973年來看、將近半世紀時間，這地區附近構造或鄰近構造，僅有15次地震，都沒發生規模超過6.0以上地震，雖中小型地震滿多，但大地震不那麼多，非常少見。

陳國昌說，估計3天內有規模5到6餘震，後續餘震發生多久很難判斷，中小型餘震持續1到2個月，甚至1年後有中型餘震發生，也不用驚訝。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，規模6.6地震釋放能量相當4顆原子彈爆炸威力。但《中時新聞網》報導，石瑞銓則認為，這次地震釋放能量等同20顆原子彈威力，有助當地地殼能量釋放，對較少發生地震的當地來看，不見得是壞事。

▲▼強震造成花蓮玉里玉興橋斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）



▼3/23 01：41規模6.6地震。（圖／中央氣象局）

▼氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／記者陳煥丞攝）

