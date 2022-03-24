清明連假天氣出爐！把握明空檔　下波雨襲全台大降溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

清明4天連假即將到來，天氣風險公司總經理彭啟明今天（24日）表示，屆時可能是東北風型的天氣，東北部迎風面雲量較多，容易有地形雨，中南部相對穩定。氣象專家吳德榮則指出，周五上午持續至周六白天，為兩波鋒面間的空檔；周六晚另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。

▲彭啟明提醒，今持續有雨。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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彭啟明在臉書說，今天仍持續有雨，而且溫度顯著降低，空曠地區12-13度，都會區15-16度，要多穿件衣服；周五下半天到周六上半天預期有空檔，轉南風回溫；不過，周六晚上到深夜又有波鋒面報到，再度轉涼，持續到下周，下周有空檔，也是有鋒面接近。

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）



彭啟明指出，預期清明連假可能是東北風型的天氣，東北部迎風面雲量較多，容易有地形雨，中南部相對穩定；不過，春天的變化較多，仍有不小的變化可能存在。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五晨鋒面逐漸北移，雲帶結構稍減弱，各地仍有局部陣雨的機率，今白天起氣溫漸回升；周五上午起好轉，持續至周六白天，為兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天暖熱如夏，周六各地區高溫將升至32度以上。

吳德榮提醒，周六晚另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；周日、下周一鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼；下周二鋒面結構減弱，仍有局部短暫陣雨的機率，其間有短暫空檔，氣溫回升；下周三鋒面增強南下，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降；春季乍暖還寒、天氣多變，模式模擬常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

