學者示警恐有「規模8↑強震」　氣象局前主任說話了

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮縣323規模6.6強震，有學者示警，東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，未來可能發生規模8以上強震。對此，中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋則認為，地震周期不固定，不像太陽潮汐能計算，地震比較像颱風，用兩個颱風間隔推算下一個颱風，他相信老百姓不會相信這種說法。

花蓮近海23日凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，最大震度台東6弱、花蓮5強，之後餘震不斷。根據中央氣象局統計資料，台灣平均每年發生規模6以上地震約2至3個，但今年至今已發生3次。

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▲▼花蓮323強震造成玉里鎮玉興橋斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）



氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，3天內不排除規模5以上餘震，而頻繁地震的現象可能自去年延續到今年，不只台灣，全世界都有，尤其在太平洋火環帶，極有可能「地震活躍期」已慢慢來臨，甚至已進入活躍期的週期中。

中央大學地震災害鏈風險管理中心研究員李錫堤指出，東部外海的「海溝型地震」，週期是100年左右，距離上次1920年已超過百年，未來可能發生規模8以上強震，且在海溝型地震發生前，會出現中大型地震；海溝型地震如同金融市場的灰犀牛，一定會出現，台灣要做好耐震準備，尤其是建築方面。

▼花東震不停，台東成功超商像被轟炸過。（圖／記者楊漢聲翻攝）

對此，長期研究花東地震的東華大學環境學院教授顏君毅分析，每一次地震都有每一次地震原因，很難預測是否為下一地震前兆或是否進入活躍期，因為自己沒有統計數據，就不會去說這些事情。

至於未來是否恐發生規模8以上強震，《TVBS新聞網》報導，郭鎧紋不認同這種說法。他表示，現在還搞不清楚地震是不是有週期，不像太陽潮汐能計算，地震比較像颱風，用兩個颱風間隔推算下一個颱風，他認為老百姓不會接受。

▼3/23 01：41規模6.6地震。（圖／中央氣象局）



▼氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／記者陳煥丞攝）



▼氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

