快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天8時38分發生芮氏規模5.3的有感地震，震央位於花蓮縣豐濱鄉，地震深度19.6公里，最大震度4級。
【 第032號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年03月24日08時38分26秒
震央位置：北緯23.44° 東經121.46°
震源深度：19.6公里
芮氏規模：5.3
相對位置：花蓮縣政府南南西方 63.3 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱
3級：成功、海端、池上、東河
2級：利稻、鹿野
1級：卑南、臺東市、綠島、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：磯崎、西林、鹽寮
3級：紅葉、玉里、水璉、銅門、花蓮市、西寶、光復、富里
2級：秀林、太魯閣、和平
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山、合歡山、名間
2級：奧萬大、信義鄉、日月潭、竹山、南投市
1級：魚池、國姓、埔里
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、古坑
2級：斗六市、土庫、水林、四湖、麥寮
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：民雄、義竹
2級：阿里山、番路、大埔、太保市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市
2級：大城、員林
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：鯉魚潭
2級：三義
1級：南庄、苗栗市、竹南
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梧棲
2級：梨山、德基、烏石坑、大甲、霧峰
1級：臺中市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、旗山
1級：六龜、甲仙
● 臺南市地區最大震度2級
2級：楠西、東山、善化、新化、佳里
1級：永康、七股、臺南市
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：澳花、南山、南澳、武塔、牛鬥
1級：大同、冬山、蘇澳、內城
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：竹東
1級：五峰、峨眉、關西
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光
● 臺北市地區最大震度1級
1級：信義區
▼震度圖。（圖／氣象局）
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