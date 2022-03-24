　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

18歲公民權修憲案25日立院決戰　高中生洗地相挺「別作歷史罪人」

▲▼立法院 「永續發展的修憲 少年世代的聲音不能缺」「18歲公民權這屆就實憲」記者會 18歲公民權推動聯盟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲18歲公民權推動聯盟近日也出面呼籲，「十八歲投票權，這屆就實憲」。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

立法院會25日將處理18歲公民權修憲案。台灣青年民主協會（青民協）今天晚間號召多校高中生「洗地」，以高壓水柱在立法院外人行道沖出「修憲關鍵時刻，別作歷史罪人」等訴求。

立法院程序委員會22日將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

青民協今天號召中山女中、成功高中、大安高工、建國高中等多校學生，透過「洗地」行動反向塗鴉，在人行道上留下「18歲公民權 Lower The Voting Age」、「修憲關鍵時刻，別作歷史罪人」、「這次修憲不投票，下次選舉少一票」的字樣。

青民協晚間發出聲明指出，18歲公民權修憲案經歷接近20年的討論，明天立法院的表決是關鍵時刻。苦等已久的青年世代，距離成功獲得完整公民權利，將只差最後一步。

青民協呼籲朝野政黨放下歧見，兌現各黨派政治人物的多次承諾，一同走入議場投下贊成票，用行動相挺18歲公民權。

今天稍早青民協理事長張育萌、台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖、台灣人權促進會副秘書長王曦等民團代表在立法院召開記者會，做出同樣的訴求。明天也將號召學生、民眾在立法院外集會，同步收看投票實況。

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

18歲公民權修憲案25日立院決戰　高中生洗地相挺「別作歷史罪人」

謝龍介角逐台南市長！黃暐瀚稱「提誰都不會贏」：還有2關要過

檢舉「傅崐萁賄選」被洩名公布！徐巧芯：李貴敏道歉了

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

民進黨江聰淵選宜蘭、蔡培慧選南投　蔡英文啟動徵詢雙北參選人

18歲公民權修憲案明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

中國滲透竊取台灣科技秘密　湯蕙禎：關鍵技術人員應納管

趙天麟、何博文尋求黨部主委連任　26日起請假至選舉結束

國民黨北市議員初選第一梯次截止　「7連霸老將」陳永德未完成登記

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

橘貓廁所出來屁股「卡一顆」　用力一夾...被掉出來便便嚇屎

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

餘震來襲護理師冷靜應變　迅速聚集嬰兒床肉身保護

18歲公民權修憲案25日立院決戰　高中生洗地相挺「別作歷史罪人」

謝龍介角逐台南市長！黃暐瀚稱「提誰都不會贏」：還有2關要過

檢舉「傅崐萁賄選」被洩名公布！徐巧芯：李貴敏道歉了

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

民進黨江聰淵選宜蘭、蔡培慧選南投　蔡英文啟動徵詢雙北參選人

18歲公民權修憲案明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

中國滲透竊取台灣科技秘密　湯蕙禎：關鍵技術人員應納管

趙天麟、何博文尋求黨部主委連任　26日起請假至選舉結束

國民黨北市議員初選第一梯次截止　「7連霸老將」陳永德未完成登記

23歲男街頭拍「燒胎甩尾」！下一秒跌倒遭車輾壓　滿臉血命危

艾爾文準大三元台銀3連勝　裕隆主帥邱大宗又爆粗口

小三童打到同學！對方家長怒求「寫4篇悔過書」　兒哭：怎麼寫？

馬力波被圍　烏克蘭指控：俄軍把1.5萬平民「強行遣送俄國」

李錫堤警告恐有規模8強震　台北盆地「雙重共振」搖晃放大超危險

俄軍攻烏4週陷泥沼　北約估「陣亡7000至1.5萬人」

英國、立陶宛議員發聲　「捍衛烏克蘭就是保衛台灣」

賣熱門ETF涉獨厚「個位數」申購人　街口小霸王胡亦嘉被疑背信

他在家挖出「神秘鐵製品」　網一看秒答：外島當兵的神器

真人版華燈初上　從小歌女變台灣英特爾總經理之路

米砂爆女優被猥褻「因職業不起訴」！　怒轟檢察官「太噁心」遭圍勦後刪文

政治熱門新聞

本來不是提名謝龍介！黃暐瀚：提誰都不會贏

18歲公民權修憲案　高中生洗地相挺

檢舉「傅崐萁賄選」被洩名公布！徐巧芯：李貴敏道歉了

彭文正律師張靜按摩店裝監視器　偷拍顧客全裸更衣長達5年

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召砲兵技能

批柯文哲擺爛市政！王世堅送「我就爛」T恤

潛艦國造　邱國正首度承認卡關

博恩表演改名「有趣演講」少繳稅？　黃國書要修法

民進黨江聰淵選宜蘭、蔡培慧選南投　蔡英文啟動徵詢雙北參選人

稽查57建案40違規！內政部：重大違規按戶「每間100萬從重裁罰」

妳像尤達大師嗎？小英回答了

18歲公民權修憲明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

台插畫家露國名遭中國打壓　外交部：政治污手伸進文化活動

邱國正：研議「不修法」　恢復「現役」即為一年兵役

更多熱門

相關新聞

18歲公民權修憲明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

18歲公民權修憲明闖關　綠籲不要「3缺1」、藍動向未明

18歲公民權修憲草案已排入25日立法院院會討論事項，由於依照目前立法院的席次結構，民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團總人數尚不及4分之3門檻，國民黨團動向成為關鍵。民進黨團總召柯建銘受訪說，現在是最接近18歲公民權的時間，國民黨必須面對歷史時刻，共同來加入修憲行列來寫歷史，不要變成「3缺1的修憲」；國民黨團總召曾銘宗則表示，支持公民權下修至18歲，進一步動作明天黨團大會再決議。

修憲廢考試院「換招牌？」劉建忻：我們不會本位主義　尊重立院討論

修憲廢考試院「換招牌？」劉建忻：我們不會本位主義　尊重立院討論

修憲案有時間壓力　國民黨不出席前功盡棄

修憲案有時間壓力　國民黨不出席前功盡棄

國高中能延到9：30上課？教育部曝最新進度

國高中能延到9：30上課？教育部曝最新進度

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

快訊／柯建銘曝2月下旬開議「優先處理修憲」　其他法案再慢一點

關鍵字：

台灣青年民主協會修憲公民權

讀者迴響

熱門新聞

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

年齡大就不愛吃　眾人點名2美食

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

準公婆嗆「長子要在家裡」　她年薪90萬：還結婚嗎

受小玉牽連消失5個月！笑笑宣布「明天開台」：知道的都告訴大家

《就在今夜》樂團團長「肝硬化」病逝　一出道爆紅…成軍3年就解散

破解「12種常見夢境」代表意義！

15例本土全是突破性感染！專家曝恐怖後果

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

陶晶瑩見到劉品言了！　秒提《華燈》：我老公對不起妳

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面