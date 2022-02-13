國高中能延到9：30上課？　教育部曝最新進度：已綜整各方意見

▲台灣青年民主協會不滿教育部針對提案沒具體回覆。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

民眾在公共政策網路論壇發起「國、高中上課時間改為 9:30 到 17:00」提案，獲各界響應、關注，去年8月教育部更線上舉辦公聽會，但台灣青年民主協會在臉書不滿怒批，都開學了，教育部針對連署提案都沒有具體回覆。教育部表示，已有開過5次專家諮詢會議。

台灣青年民主協會提到，去年1月，教育部回覆已連署提議者，釐清並確認議題內容，許多網友耐心等待教育部回應，2兩個月後，教育部才提出將針對「高中學生在校作息時間規劃注意事項執行現況」議題舉辦公聽會，再依照公聽會結果上網回覆議題。

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協會表示，原訂5月至6月公聽會，因疫情延期，報名參加公聽會學生措手不及，卻也能諒解教育部無法迅速將公聽會轉換為線上進行， 一直等到去年8月，教育部才首次召開線上公聽會，蒐集各方意見。協會不滿，議題從提案至今已超過1年，去年8月公聽會結束後，如今也過了整整一學期，學生卻仍等不到教育部調整學生到校時間，甚至無法得知教育部說明對議題的具體看法。

教育部說明，接獲連署成案，即分別召開2次線上公聽會、5次專家諮詢會議，蒐整校長團體、教師團體、家長團體及兒少團體之代表、法律專家、教師代表、兒少代表等各方意見。

教育部指出，依十二年國民基本教育課程綱要總綱，各地方政府應訂定各該主管學校學生在校作息時間相關規定，爰本署亦邀集各地方政府召開3次研商會議，提醒並鼓勵各地方政府應考量兒童權利公約所主張之休息權、健康權，訂定作息規定。

教育部強調，基於維護學生身心健康及培養自主規劃能力，敎育部已綜整各方意見，現正就連署提案內容與相關規定修訂進行評估。