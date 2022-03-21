修憲廢考試院「換招牌？」劉建忻：我們不會本位主義　尊重立院討論

▲考試院祕書長劉建忻。（圖右2／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳以信21日表示，政府大費周章要廢除考試院，但是考試權仍然要獨立行使，只是換招牌變「行政院考試委員會」。對此，考試院秘書長劉建忻回應，不管政府組織如何調整，考試院功能都會存在，目前考試院沒有自己的主張，「我們不會本位主義，也尊重立法院的討論」。

立法院司法及法制委員會21日邀請劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

陳以信質詢時指出，立法院正在進行修憲的討論，當中有廢除考試院的主張，廢除考試院是否代表要廢除考試權，還是只有「廢院不廢權」，詢問考試院的立場在哪裡。

劉建忻回應，考試院長黃榮村、副院長周弘憲跟考試委員在立法院行使同意權的時，都有表示會尊重國會的意見，但是就考試權或考試院現有的功能來說，不管未來政府機關的組織如何調整，這些功能都會繼續存在。

陳以信質疑，未來假設修憲通過，廢除考試院，但是考試權仍然要獨立存在、獨立行使職權，最後就變成「行政院考試委員會」，繼續由立法院審預算、行使同意權，大費周章搞到最後，不過只是換一個招牌而已，根本是換湯不換藥。

劉建忻表示，考試院目前沒有形成自己的主張，「我們不會本位主義，也尊重立法院的討論」，就實務上未來考試的業務還是要獨立，要保持公正公開、不受到政治干預的運作方式，銓敘部、保訓會的業務未來如何跟行政部門整合，也是在這個議題會出現的問題。

另外，民進黨立委黃世杰質詢時則提及，人事總處管轄公務員，但是法令制度、銓敘評定及公務人員的保障、訓練等都不在行政權手上，因為憲法規定考試權包含銓敘、保障部分，詢問這部分是否有獨立行使的必要。

劉建忻說明，考試權是從行政權再獨立出來，業務上有非常大的相關性，進用端是考選部的工作、銓敘部跟行政院人事總處有分工關係，至於保訓會的訓練跟人事總處的訓練也有一些區隔，例如基礎訓練、升官等訓練，跟人總沒有重疊性。

▼ 考試院。（圖／ETtoday資料照）

