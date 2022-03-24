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台中市議員甩嬰兒肥　狂瘦15公斤登記初選拼連任

▲台中市議員甩嬰兒肥，狂瘦15公斤登記初選拼連任。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市議員蔡耀頡甩嬰兒肥，狂瘦15公斤今天登記初選拼連任。（合成圖／蔡耀頡提供）

記者游瓊華／台中報導

民進黨台中市議員黨初選登記24日進入第4天，市議員蔡耀頡、江肇國、張家銨、周永鴻等人，在立委何欣純與莊競程力挺下前往黨部登記，喊出口號要「最強問政」議員們「優質連任」，其中市議員蔡耀頡一甩過去嬰兒肥，瘦身有成變身型男前往參與登記，也受到關注。

4年前蔡耀頡以素人之姿進入台中市議會，成為當時最年輕市議員，這次要拚連任。蔡耀頡表示，四年前感謝太平區的朋友們願意給他這樣一個沒有資源的年輕人機會，有機會進入市議會為民發聲。

▲台中市議員甩嬰兒肥，狂瘦15公斤登記初選拼連任。（圖／記者游瓊華攝）

▲立委何欣純從立院趕回助陣，陪同登記。（圖／記者游瓊華攝）

蔡耀頡指出，過去三年多的時間，從問政質詢、選民服務、行程滿檔，沒有一天辜負民眾所託，沒有一天放下市議員的責任，從爭取敬老卡搭計程車乘車補助增加、太平聯合行政中心、太平國民運動中心預算到質詢市府濫用公所體系資源，以及各國中小硬體設備等，持續為市民發聲，強力監督市府，並已經規劃好未來更要全力爭取托老、托幼、托嬰、社會住宅等政策，讓青年世代減壓，使太平成為青年發展好所在。

▲台中市議員甩嬰兒肥，狂瘦15公斤登記初選拼連任。（圖／記者游瓊華攝）

▲龍家班市議員蔡耀頡、周永鴻以及張家銨今天聯合登記初選。（圖／記者游瓊華攝）

被問到是否為了連任瘦身，蔡耀頡笑說，一切都是無心插柳，去年疫情期間因為禁止跑攤，在忙完選民服務後，每天都會撥出時間運動，加上魔鬼般嚴格控制飲食，一天只吃一餐，所以瘦身有成，許多人看到他都相當訝異，但他也趁機宣傳自已，連任後也會拿出瘦身的毅力、恆心以及努力，繼續為鄉親打拼！

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