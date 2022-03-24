高雄+13！陳其邁罕連2場記者會　高中2413人採檢結果曝

▲高雄某高中師生採檢結果出爐。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄24日暴增13例，其中1人為高雄某高中學生（案22462），高市府緊急針對該所學校全校師生2413人全面採檢並停課3天，陳其邁在臉書也公布採檢結果，2413人全部陰性。

市府針對該確診學生的同班同學與老師須居隔10天，其餘師生則進行3天自主健康管理，下周一到校時還要進行全校PCR採檢。

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高雄市長陳其邁在記者會時表示，該高中目前初步採檢結果2413人都是陰性，809人還檢驗中，初步沒有陽性個案，預計傍晚全校師生採檢結果就會出爐。依據該確診學生目前觀察來看，屬於感染初期，最新消息是該生前後兩班共118名師生，採檢結果也都是陰性。

高雄市這波疫情是源自一名40多歲女性就醫時發現確診，經匡列採檢後，發現造成職場10同事採檢呈現陽性，該職場累計11人確診，另有2人為職場群聚事件的家人，同住家人中其中一人為高雄某高中學生（案22462）。高雄市府也緊急對該高中進行3天停課，針對同班同學與老師須居隔10天，其餘同校同學及教職員工則需進行3天自主健康管理。

陳其邁傍晚在臉書上貼文表示，昨天下午收到案22394確診報告後，加緊匡列家人和職場接觸者。因Omicron潛伏期短，直接匡列到第三圈，希望能儘速追查到感染源。

陳其邁強調，凌晨1點30分，收到案22394職場接觸者家人，某高中1位同學(案22462)確診的報告。以Ct值看來，應屬於感染初期，教育局、衛生局仍隨即啟動緊急應變，通知學校做準備，並先預防性停課。

高雄市政府表示，流行病學上，以整體個案Ct值看來，職場接觸者的Ct值相近，匡列250人中，第一圈有11位陽性，推測有共同感染源。可能為其中一位比較早發病的同仁；或者有一位同仁曾參加約10桌喜宴、賓客有一些自風險地區（近期內有兩位確診個案以上）來的親友，詳細感染源仍待釐清中。