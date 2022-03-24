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社會 社會焦點 保障人權

7年級角頭操盤跨國運毒　咖啡豆藏8公斤K他命...警逮9人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊24日宣布破獲基隆黑幫角頭運毒案，該集團涉嫌跨境運輸13公斤K他命及3公斤液態K毒，市價粗估超過3500萬元，警方與關務署台北關去年底發現有一批從歐洲寄到台灣的咖啡豆包裹，抽驗發現內含K他命4公斤，警方按兵不動持續監控，持續查驗從該法國、比利時發貨的可疑包裹，一舉逮捕江姓、吳姓主嫌，以及該黑幫運毒集團共9人。

▲刑事局偵三大隊宣布破獲基隆角頭操盤國際運毒集團，起獲市價逾3500萬元、13公斤K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊宣布破獲基隆角頭操盤國際運毒集團，起獲市價逾3500萬元、13公斤K他命，警方逮捕操盤的吳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊宣布破獲基隆角頭操盤國際運毒集團，起獲市價逾3500萬元、13公斤K他命。（圖／記者張君豪翻攝）`

▲刑事局偵三大隊宣布破獲基隆角頭操盤國際運毒集團，起獲市價逾3500萬元、13公斤K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊指出，從2021年12月底，關務署台北關發現1件可疑郵件包裹，關務署與刑事局毒緝中心、偵三大隊開封查驗，發現該從法國祭出包裹，報關品項為「報關咖啡豆」內夾藏三級毒品K他命4公斤。

▲刑事局偵三大隊宣布破獲基隆角頭操盤國際運毒集團，起獲市價逾3500萬元、13公斤K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊宣布破獲基隆角頭操盤國際運毒集團，起獲市價逾3500萬元、13公斤K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵三大隊會同台北市大安、中山警分局、新北市新莊、蘆洲分局、基隆市刑大、第三分局共組專案小組報請台北地檢署指揮偵辦，專案小組持續監控，再度發現今年1月初，關務署再度攔截從比利時送同款大小重量的咖啡豆國際包裹，又被查獲夾藏4公斤K他命，警方採取遠端監控方式，按兵不動守候運毒集團成員上門領貨。

專案小組守株待兔，先後在今年1～2月間發動3波搜索行動逮捕前來領貨的葉姓、于姓兩男，並擴大溯源追出幕後主嫌是基隆地區的江姓、吳姓幫派分子，警方搜索運毒集團位於三重區的倉庫，再起獲5公斤K他命及尚未乾燥結晶的3公斤液態K毒，粗估市價逾新台幣3500萬元。

刑事局指出：此2件國際郵件包裹運毒案件，均由基隆當地的黑幫江、吳2嫌幕後主使，警方收網逮捕該運毒集團共9名犯嫌到案，訊後依違反毒品危害防制條例移請台北地檢署偵辦，包括江、吳兩人，該運毒集團共4人遭收押。

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