　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貴敏洩徐巧芯名字竟是因「考紀會像法院」　羅智強要國民黨道歉

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨考紀會查中常委選舉賄選、換票案，祭出黨員具名檢舉手段，然而卻對外曝光北市議員徐巧芯檢舉中常委傅崐萁，讓中廣董事長趙少康不滿，北市議員羅智強也發文為徐抱屈，要求國民黨道歉。但考紀會主委李貴敏則說，考紀會就像法院，有原告、被告，徐巧芯用具名方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會逐一回應。

國民黨考紀會21日二度審理中常委選舉賄選、換票案，會後李貴敏對外指傅崐萁因事證不足，不予處理，卻脫口檢舉傅的人是徐巧芯，讓徐坦言感到疑惑。趙少康22日受訪時，直指對考紀會公布徐巧芯名字有意見，並譴責，「這算搞什麼？」規定具名又洩露人家名字，讓徐巧芯很難為，這真的不好、不應該這樣。趙也憂心，徐巧芯遇到的事情，會造成黨內寒蟬效應。

但李貴敏當天接受《聯合報》則說不擔心，國民黨內像徐巧芯這樣有膽識的人應該不少，但她仍佩服徐這樣的女漢子有Guts，非用黑函，而是用自己的信箱檢舉。

為何曝光徐巧芯名字？李貴敏表示，考紀會就像法院，有原告、被告，徐巧芯用具名方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會逐一回應。李還指，若大家都不知道檢舉和被檢舉人是誰，對於被檢舉人和審查過程都不公平，因為到法院給證據，也要提出是誰的東西。

不過，該報導提及，有中常委表示，「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第22條指出，各級黨部對檢舉人姓名等個人資料，應予保密，而「中央常務委員選舉端正選風實施要點」第六點第二項也指，接受檢舉單位對檢舉人之身分應嚴加保密，不得洩漏，違反者予以議處。

此外，羅智強23日也透過臉書聲援徐巧芯，表示徐受委屈了，誠懇建議國民黨向徐巧芯道歉。這次中常委選舉賄選風波，自己走遍台灣，發現人人皆罵，可是不具名檢舉，國民黨不受理，具名檢舉，竟公布徐巧芯的名字，即便是程序上的疏漏，國民黨也欠徐巧芯一個道歉。

羅志強也說，徐巧芯有勇氣具名檢舉，在國民黨長期和稀泥的文化裡，這需要多大的正義感，在今天國民黨低迷的氛圍下，還有徐巧芯願意當烏鴉，國民黨該感到慶幸、該謝謝徐巧芯。

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／再增1外賓確診！　智慧城市展疫情擴大
盧秀燕霸氣宣布！　「1族群」打疫苗可領1000元
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

合法建物遭判越界建築　監察院糾正中壢地政事務所

民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

新埔站手扶梯故障嚇壞民眾 北捷盤點248台同型號扶梯全數正常

太魯閣追思會流標　王婉諭懇求交通部：不要再讓家屬失望

北市去年共5263人確診「50-69歲占最多」　市立醫院PCR人次達36.7萬

蘇貞昌稱國會吵鬧「我也要負責」　蔣萬安：過半民眾對供電沒信心

財產申報曝林俊憲喜再婚　前年買房秘築千萬愛巢

綠初選激戰！「邁盟」7成員領表登記參選　拚高市議會過半席次

賣台積電股票、當「航海王」換房？　高嘉瑜去年悄購入3200萬新宅

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

合法建物遭判越界建築　監察院糾正中壢地政事務所

民安演習首納戰爭元素　邱國正：戰災、不明導彈攻擊想定

新埔站手扶梯故障嚇壞民眾 北捷盤點248台同型號扶梯全數正常

太魯閣追思會流標　王婉諭懇求交通部：不要再讓家屬失望

北市去年共5263人確診「50-69歲占最多」　市立醫院PCR人次達36.7萬

蘇貞昌稱國會吵鬧「我也要負責」　蔣萬安：過半民眾對供電沒信心

財產申報曝林俊憲喜再婚　前年買房秘築千萬愛巢

綠初選激戰！「邁盟」7成員領表登記參選　拚高市議會過半席次

賣台積電股票、當「航海王」換房？　高嘉瑜去年悄購入3200萬新宅

震識／前震主震餘震怎麼分？　先去觀察再區別

具俊曄左無名指刺「婚戒」獨寵大S！爆低調示愛老婆…1個月前PO文閃炸

NBA火爆衝突！伊巴卡被拉褲子怒出拳　與湯普森抱在一起扭打

「台灣LBJ」周儀翔加盟　鋼鐵人迷彩球衣首曝光

不滿交通部推台鐵公司化　工會發動千人上街抗議怒批「假改革」

19歲少年在麥當勞工作「每天跑10公里回家」　原因曝光感動千萬網

結婚8年與婆婆同住一屋簷下　女星「不敢搬出來住」原因曝光

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

即／蔡英文深夜發文：國家級警報有沒有吵醒大家？

深夜狂地震！東海岸「女兒牆倒塌」　饒慶鈴回應了

民調指民眾對菸防法修正有疑慮

快訊／波蘭代表確診！北市要求智慧城市論壇提早結束

林穎孟涉貪助理費百萬交保　林昶佐：她100萬籌得很辛苦

柯文哲罰站之謎真相曝！他曬北市府回函嗆陳佩琪

曾與柯文哲同場？黃珊珊證實：智慧城市展「專案泡泡」再1人確診

和平醫院護理師確診　北市曝3天足跡

白喬茵遭酸不查證：陳其邁帶隊去發誓

9縣市首長年輕照曝　她驚嘆：鍾楚紅？

年輕照令人驚豔　林姿妙：感覺很端莊

邱國正：研議「不修法」　恢復「現役」即為一年兵役

快訊／北捷軌道起火影片曝光　行控中心竟要司機員儘速通過

「王美花打臉蔡英文」　國民黨：2025再生能源僅15.27%

更多熱門

相關新聞

白喬茵遭酸不查證：陳其邁帶隊去發誓

白喬茵遭酸不查證：陳其邁帶隊去發誓

高雄市議員邱于軒揭發303大停電當天，有中風民眾因為家用呼吸器無法供氧致死。不過此事卻引爆成政治口水戰，國民黨發言人白喬茵先批高市府竟說這是「假新聞」，衛生局事後澄清未有此說，台灣基進議員參選人陳子瑜接著怒批白不查證。白喬茵又再反擊，既然市府衛生局否認自己說過，「要不要請陳其邁市長親自帶隊去保生大帝前發誓比較快？」

「王美花打臉蔡英文」　國民黨：2025再生能源僅15.27%

「王美花打臉蔡英文」　國民黨：2025再生能源僅15.27%

「停電害往生」掀戰！　白喬茵「假新聞說」遭打臉

「停電害往生」掀戰！　白喬茵「假新聞說」遭打臉

徐巧芯檢舉傅崐萁反被公布名字　趙少康批考紀會：這算搞什麼？

徐巧芯檢舉傅崐萁反被公布名字　趙少康批考紀會：這算搞什麼？

黃偉哲：朱立倫作為台南女婿歡迎一較長短

黃偉哲：朱立倫作為台南女婿歡迎一較長短

關鍵字：

李貴敏徐巧芯中常委羅智強國民黨傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

學者示警：規模8以上大地震會來

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面