李貴敏洩徐巧芯名字竟是因「考紀會像法院」　羅智強要國民黨道歉

▲徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨考紀會查中常委選舉賄選、換票案，祭出黨員具名檢舉手段，然而卻對外曝光北市議員徐巧芯檢舉中常委傅崐萁，讓中廣董事長趙少康不滿，北市議員羅智強也發文為徐抱屈，要求國民黨道歉。但考紀會主委李貴敏則說，考紀會就像法院，有原告、被告，徐巧芯用具名方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會逐一回應。

國民黨考紀會21日二度審理中常委選舉賄選、換票案，會後李貴敏對外指傅崐萁因事證不足，不予處理，卻脫口檢舉傅的人是徐巧芯，讓徐坦言感到疑惑。趙少康22日受訪時，直指對考紀會公布徐巧芯名字有意見，並譴責，「這算搞什麼？」規定具名又洩露人家名字，讓徐巧芯很難為，這真的不好、不應該這樣。趙也憂心，徐巧芯遇到的事情，會造成黨內寒蟬效應。

但李貴敏當天接受《聯合報》則說不擔心，國民黨內像徐巧芯這樣有膽識的人應該不少，但她仍佩服徐這樣的女漢子有Guts，非用黑函，而是用自己的信箱檢舉。

為何曝光徐巧芯名字？李貴敏表示，考紀會就像法院，有原告、被告，徐巧芯用具名方式，所以要讓被檢舉人知道，讓他有機會逐一回應。李還指，若大家都不知道檢舉和被檢舉人是誰，對於被檢舉人和審查過程都不公平，因為到法院給證據，也要提出是誰的東西。

不過，該報導提及，有中常委表示，「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第22條指出，各級黨部對檢舉人姓名等個人資料，應予保密，而「中央常務委員選舉端正選風實施要點」第六點第二項也指，接受檢舉單位對檢舉人之身分應嚴加保密，不得洩漏，違反者予以議處。

此外，羅智強23日也透過臉書聲援徐巧芯，表示徐受委屈了，誠懇建議國民黨向徐巧芯道歉。這次中常委選舉賄選風波，自己走遍台灣，發現人人皆罵，可是不具名檢舉，國民黨不受理，具名檢舉，竟公布徐巧芯的名字，即便是程序上的疏漏，國民黨也欠徐巧芯一個道歉。

羅志強也說，徐巧芯有勇氣具名檢舉，在國民黨長期和稀泥的文化裡，這需要多大的正義感，在今天國民黨低迷的氛圍下，還有徐巧芯願意當烏鴉，國民黨該感到慶幸、該謝謝徐巧芯。