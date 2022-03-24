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夏天用電高峰將至　蔣萬安3問：何時公布全台電力總體檢報告？

▲▼立法院 立委蔣萬安堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

303全台大停電事件，民眾對於政府是否有能力維持穩定供電產生疑慮，隨著用電高峰的夏季即將到來，國民黨立委蔣萬安質疑，近期不斷追問政府何時公布全台電力總體檢報告，卻仍等不到回應，他強調，穩定供電攸關民生經濟、產業發展，政府應好好務實面對問題、提出對策，別再讓無預警的停電事故反覆發生。

蔣萬安23日在臉書發文指出，303全台大停電造成龐大的經濟損失，事發20天來，從南到北停電的狀況依舊不斷發生，前幾天政府才要大家體恤台電人員的辛勞，但昨天卻傳出橋頭地檢署依「準放火罪」、「妨害公用事業罪」對三名興達電廠的操作人員發動偵查，這樣的作法引起法界的質疑，更嚴重打擊台電員工的士氣。

蔣萬安表示，無論是五年前的815大停電，或是這一次事件，政府的說法始終是要全面更新、檢討電網的安全，但最後看到的是將責任推給基層，不單是台電人員，社會大眾看在眼裡也相當心寒。

「用電高峰的夏季即將到來，供電不穩定讓民眾心中的焦慮和無奈直線上升。」蔣萬安指出，在今天媒體公布的最新民調中，有高達五成三的台北市民對政府解決停電危機沒有信心，更有超過五成六的民眾對於政府是否有能力維持穩定供電，打上大大的問號。

蔣萬安說，他不斷問政府三個問題，「何時公布全台電力總體檢報告？」、「是否完成過年前已經承諾的全台變電所盤點及更新？」、「五年前大停電已承諾投入百億改善電網，這次又要花納稅人多少錢？」

蔣萬安表示，這三個疑問至今還等不到任何回應，穩定供電攸關民生經濟、產業發展，比什麼都重要，民眾對政府處理停電問題已經失去信心，請政府好好務實面對問題、提出對策，別再讓無預警的停電事故反覆發生，才是根本的解決之道。

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