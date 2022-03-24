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潛艦國造邱國正首度承認卡關　紅區裝備2特點太難

記者黃翊婷／綜合報導

潛艦國造是我國目前的重要國防政策之一，國防部長邱國正昨日（23日）在立法院接受立委吳斯懷質詢時，首度承認潛艦國造卡關，有很多問題需要一一克服，特別是紅區裝備，很敏感也很難獲得，但他並未詳細說明到底是哪些問題。

▲▼蔡英文去年3月登上海虎潛艦頂，主持潛艦國造簽約儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲對於潛艦國造計畫，各界意見正反不一。圖為海虎號潛艦。（圖／ETtoday資料照）

吳斯懷表示，台船董事長鄭文隆寫了一封公開信給內部同仁，提到潛艦國造遭遇瓶頸等問題，他也收到一些專家提出的疑慮，例如我國海軍目前只有左營、蘇澳可以停泊潛艦，除了要考慮軍港的防護力，也要考量潛艦造好之後有沒有地方可以停泊，若戰時沒有辦法維持作戰持續力，這幾百億花下去等同白搞，根本沒有戰力。

另外，吳斯懷也提到，紅區裝備共有29項，全球有能力製造這些裝備的只有少數國家，像是美國、俄羅斯、中國、德國等等，他希望國防部長邱國正成立聯參專案小組，不能將案子全部交給原本的專案小組，要聽取多方意見，畢竟潛艦製造容錯率很低，這不僅關乎幾十名官兵的性命，更是攸關國家戰略武器的問題。

對此，邱國正回答，依據他的了解，專案人員的確遭遇到很多問題，現階段正在一一克服，尤其是紅區裝備，都是一些很敏感、很難獲得的，雖然專案小組會定期回報，但他不會完全只聽專案小組的，不管是海軍還是國防部都有參與人員，大家會多方面提供意見，提早挖掘出問題並解決。

邱國正坦言潛艦國造遇到問題。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲邱國正坦言潛艦國造專案小組遇到很多問題。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

不過，邱國正在答詢時並未詳細說明潛艦國造究竟遇到哪些問題。而國際媒體《外交家》（The Diplomat）雜誌2019年時曾報導我國潛艦國造計畫，並以《台灣是時候放棄IDS，浪費大錢在過時的投資上，賭注太大》為題，坦言不看好潛艦國造計畫，因為光是研發建造的經費就是一筆天價，還不包括後續的維護經費，比起建造潛艦等傳統武器，台灣更適合發展像是智慧水雷或無人機等成本相對低廉的新式武器。

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