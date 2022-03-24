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博恩表演改名「有趣演講」少繳稅？　黃國書：娛樂稅法規不合時宜

▲▼黃國書今天與台北市議員邱威傑（綽號呱吉）舉行「藝文／體育産業還要課娛樂稅嗎？」記者會。（圖／黃國書國會辦公室提供）

▲「藝文／體育産業還要課娛樂稅嗎？」記者會。（圖／黃國書國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

知名喜劇演員曾博恩今年初拍攝影片，主張要把脫口秀表演更名為「有趣演講」，這樣就可以讓公司少繳一點稅金，引發網路熱議。無黨籍立委黃國書24日表示，現行娛樂稅法規立法理由不合時宜，阻礙藝文產業及體育活動的發展，主張修法將體育、藝文產業從娛樂稅課徵對象中排除。

黃國書今天與台北市議員邱威傑（呱吉）舉行「藝文／體育産業還要課娛樂稅嗎？」記者會。黃國書批評，現行娛樂稅的立法理由不合時宜，這是因為1942年動員戡亂時期政府財政困窘，因此制定「筵席及娛樂稅」納入地方收入，然而隨著時代改變，筵席、撞球館、 保齡球館已從娛樂稅法移除，電影、戲劇、舞蹈、音樂演奏、體育競賽已不再是奢侈活動，而是一般民眾的日常生活，現行法規將其與夜總會、舞廳視為同一種娛樂活動，顯然不合時宜。

黃國書指出，世界上沒有國家透過課稅抑制藝文、體育活動，而我國近年透過推行體育及藝文產業紓困，建置流行音樂中心，修正《運動產業發展條例》提高扣抵額度，再再顯示政府希望大力推展文化、體育產業；且娛樂稅整體稅收不多，在疫情前僅18億元，其中有關藝文、體育產業的娛樂稅收更少，只有6億元稅收。

黃國書主張應修正《娛樂稅法》，將藝文及體育活動排除在娛樂稅課徵對象之外，改由中央挹注地方修法後所失去的稅額。

邱威傑補充，由於娛樂稅只課徵實體活動，而不包含線上辦理的娛樂活動，將會造成實體活動的競爭劣勢，而台北市在疫情期間修正自治條例，減半課徵娛樂稅，顯示地方政府有能力承擔減收娛樂稅的問題，他呼籲中央共同面對該稅制問題，替藝文產業減去不必要的負擔。

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